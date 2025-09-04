आम आदमी को बड़ी राहत, Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
Hindi Newsदेश

आम आदमी को बड़ी राहत, Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...

Next GST Reform: न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक सुधार बताया. इसमें आम आदमी के फायदे के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:57 AM IST
केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान बुधवार को काउंसिल की 56वीं बैठक में किया. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. इससे आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक की कई मुश्किलें कम होने वाली है. 

सह-सहमति से बैठक में यह तय किया गया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब रहेंगे. नए सुधारों के आधार पर अब 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया है. इसकी जगह पर अब 5% और 18% का स्लैब होगा. इससे डेली यूज सामान सस्ते कीमतों पर मिलेंगे और जीवन रक्षक दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 
 

आम आदमी का जीवन आसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए जीएसटी रिफॉर्म को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि कि नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार आम आदमी की जिंदगी आसान बनाएंगे और अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे. 

इसे भी पढ़ें- GST: मिडिल क्लास के लिए हैप्पी दिवाली, खाने से लेकर पहनने-ओढ़ने की ये चीजें हो गईं सस्ती,वित्त मंत्री ने हाउस वाइफ,किसानों, स्टूडेंट सबको दिया तोहफा

 

पीएम मोदी का एक्स पोस्ट

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी. केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.

छोटे व्यापारियों को मिलेगा लाभ

पीएम ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि GST काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा. व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे.

इकोनॉमी को मिलेगी ताकत

सरकार की तरफ से जीएसटी स्लैब को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि किस चीज पर कितना जीएसटी लगेगा. इसी पोस्टर पर पीएम मोदी का देश के लोगों को संदेश भी है. इसमें पीएम मोदी ने कहा है, "जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी इस दिवाली हर भारतीय के लिए एक तोहफा है. आम जनता के लिए टैक्स में काफी कमी आएगी. हमारे एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा. रोज़मर्रा की चीजें सस्ती होंगी और अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी."

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

PM Modi On Next-Gen GST

