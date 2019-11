गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरुनानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है. पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा, 'आज गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं. आज का दिन गुरु महाराज के न्यायापूर्ण, समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज के सपने को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करने का दिन है.' इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है.

इस वीडियो गुरु महाराज के लिए दिया गया प्रधानमंत्री का संबोधन है.

Today, on the very special occasion of the 550th Prakash Parv of Shri Guru Nanak Dev Ji, my greetings to everyone. This is a day to rededicate ourselves to fulfilling Shri Guru Nanak Dev Ji’s dream of a just, inclusive and harmonious society. pic.twitter.com/8LLUU0a3Jg

