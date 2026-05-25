प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात

डॉ. अजय प्रताप सिंह: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने पांच देशों की यात्रा की. नॉर्वे और स्वीडन की इस यात्रा ने गलत कारणों से मीडिया का काफी ध्यान खींचा, जिससे इस यात्रा के रणनीतिक महत्व को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया. नॉर्वे में रहते हुए, उन्होंने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया और इस सम्मेलन के इतर उन्होंने सभी पांच नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. हालिया ऊर्जा संकट इस यात्रा को और भी अधिक रणनीतिक बनाता है.

ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सैन्य कार्रवाइयों और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी के कारण वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा बाधित हो गया था. ब्रेंट क्रूड की कीमतें 72 डॉलर से बढ़कर 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं.

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में भारत को इसका महत्वपूर्ण प्रभाव झेलना पड़ा, जिससे उसकी कच्चे तेल की आपूर्ति का 40% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ और एलपीजी आयात में अत्यधिक देरी हुई. भारत की इस संवेदनशीलता को देखते हुए यह यात्रा बेहद समयोचित प्रतीत होती है. जो विषय कभी कूटनीति के हाशिये पर हुआ करते थे, वे अब एक स्वच्छ और अधिक लचीले भविष्य के निर्माण के भारत के प्रयासों के केंद्र में आ गए हैं. ओस्लो में हुई बैठकों ने भव्य बयानों के बजाय व्यावहारिक सहयोग पर जोर दिया.

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प्रधानमंत्री मोदी देश और विदेश दोनों जगह संधारणीय (सस्टेनेबल) विकल्पों को गति दे रहे हैं. भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता सहित महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं. इसने समय से पहले ही गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी के 50 प्रतिशत के मील के पत्थर को पार कर लिया है. इन लक्ष्यों को पूरा करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के निर्माण में नॉर्डिक विशेषज्ञता एक प्रमुख सहायक भूमिका निभा सकती है.

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन: एक मजबूत ढांचे का निर्माण

प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने तीसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण 'हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी' (Green Technology and Innovation Strategic Partnership) की शुरुआत की. डेनमार्क और नॉर्वे के साथ पिछले द्विपक्षीय हरित समझौतों को आगे बढ़ाते हुए, यह रणनीतिक साझेदारी इसे और अधिक महत्वाकांक्षी बनाती है. नेता जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी), चक्रिय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) और सतत विकास में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए. प्रधानमंत्रियों ने स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसरों को रेखांकित किया.

यह यात्रा एक व्यापक यूरोपीय जुड़ाव का हिस्सा थी जो स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर केंद्रित है. उन्होंने मजबूत साझेदारी के लिए संस्थागत समर्थन के रूप में भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) और भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया. जैसा कि नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में भी रेखांकित किया गया था, ये व्यापार समझौते बाजार पहुंच बढ़ाकर, निवेश के नए रास्ते और बाजार खोलकर तथा महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चेन्स) का विविधीकरण करके हरित पहलों और साझेदारी को गति प्रदान करेंगे. जलवायु कार्रवाई और शासन (गवर्नेंस) में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और उसकी अग्रणी भूमिका को सहर्ष स्वीकार किया गया, तथा नॉर्डिक देशों ने आर्कटिक अनुसंधान और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग का समर्थन किया. चर्चाओं में आर्कटिक मामले प्रमुखता से छाए रहे और भारत को एक प्रमुख हितधारक के रूप में मान्यता दी गई. नेताओं ने औपचारिक रूप से आर्कटिक परिषद (Arctic Council) में भारत की पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) स्थिति का स्वागत किया. ध्रुवीय जलवायु और पर्यावरण विज्ञान पर संयुक्त अनुसंधान का भी आह्वान किया गया.

यह ढांचा महज कागजी कार्रवाई नहीं है. यह नवाचार से लेकर बड़े पैमाने की स्वच्छ परियोजनाओं तक हर चीज पर संयुक्त कार्य के लिए वास्तविक मार्ग तैयार करता है. इसका लक्ष्य सीधा है: नॉर्डिक देशों के तकनीकी ज्ञान को भारत के विशाल बाजार और कार्यान्वयन क्षमता के साथ जोड़ना. नॉर्डिक देश संधारणीयता (सस्टेनेबिलिटी), स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में विशेषज्ञता लाते हैं, जबकि भारत उन्हें पैमाना (स्केल) और एक बढ़ता हुआ मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (इन्नोवेशन इकोसिस्टम) प्रदान करता है.

प्रत्येक देश की अनूठी विशेषज्ञता

सामूहिक रूप से नॉर्डिक देश दुनिया के सबसे नवीन, उन्नत और उच्च आय वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये देश अलग-अलग विशेषज्ञता लाते हैं, जिसका यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह भारत की हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है. इस मामले में प्रत्येक देश की अपनी अनूठी ताकत है. आइसलैंड भू-तापीय ऊर्जा और कार्बन कैप्चर के मामले में सबसे आगे है. नॉर्वे नीली अर्थव्यवस्था और अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतरीन काम कर रहा है, जो भारत को उसकी महासागरीय ऊर्जा परियोजनाओं में मदद कर सकता है.

डेनमार्क, जिसे पवन ऊर्जा का पावरहाउस माना जाता है, के पास हरित तकनीक के मामले में देने के लिए बहुत कुछ है. स्वीडन की संधारणीय विनिर्माण में दक्षता भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने में मदद कर सकती है. फिनलैंड स्मार्ट चक्रिय अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करने में भारत की मदद कर सकता है.

इनकी विशेषज्ञता का बेहतर लाभ उठाने के लिए, भारत ने नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान के अलावा, नॉर्वे और स्वीडन के साथ व्यक्तिगत रूप से भी 'संयुक्त बयान' जारी किए. नॉर्वे के साथ 'संयुक्त बयान' में अन्य बातों के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और उपयोग, तथा महत्वपूर्ण खनिजों पर काम में तेजी लाने का आह्वान किया गया. नॉर्वे और भारत के प्रधानमंत्रियों ने नए हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी साझेदारी को 'हरित रणनीतिक साझेदारी' (Green Strategic Partnership) में अपग्रेड किया. ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन्होंने कार्बन कैप्चर समाधानों और द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार की संभावनाओं को तलाशा, साथ ही एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण (एनर्जी मिक्स) पर बात की जिसमें नवीकरणीय स्रोत और तेल एवं गैस तक निरंतर पहुंच शामिल है. उन्होंने हरित नौवहन (ग्रीन शिपिंग), समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था पर मिलकर काम करने का भी संकल्प लिया. दोनों देश आर्कटिक परिषद के तत्वावधान में वैज्ञानिक सहयोग को बेहतर बनाने पर सहमत हुए क्योंकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी तात्कालिकता को समझते हैं.

स्वीडन के साथ एक 'संयुक्त बयान' में भारत और स्वीडन ने निम्न-श्रेणी के महत्वपूर्ण खनिज भंडारों से निष्कर्षण (एक्सट्रैक्शन) में सुधार और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने पर चर्चा की. इस परियोजना का लक्ष्य दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ्स) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए मजबूत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना है. उन्होंने द्विपक्षीय स्वीडन-इंडिया इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप (Sweden-India Industry Transition Partnership) के महत्व को स्वीकार किया और ‘लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन’ (LeadIT) के विकास की सराहना की तथा COP31 में अनावरण किए जाने वाले एक नए चरण, LeadIT 3.0 की तैयारियों की घोषणा की. दोनों देशों ने 'संयुक्त कार्य योजना 2026-2030' (Joint Action Plan 2026-2030) भी पेश की. इस योजना में ऐसे तत्व शामिल थे जो हरित ऊर्जा और सतत विकास पर जोर देते हैं. इस योजना का उद्देश्य ‘इंडिया-स्वीडन इनोवेशंस एक्सीलरेटर’ (India-Sweden Innovations Accelerator) के तहत क्लीन-टेक और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और मिशन LiFE के भीतर हरित ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना है.

हालांकि इस बार डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ कोई द्विपक्षीय जुड़ाव नहीं हुआ, फिर भी जब उन्होंने भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में एक स्वर में बात की, तो वे समान रूप से महत्वपूर्ण भागीदार बने रहे. डेनमार्क के साथ भारत की पहले से ही एक 'हरित रणनीतिक साझेदारी' है और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा संधारणीय शहरों को विकसित करने पर केंद्रित एक 'पांच वर्षीय संयुक्त कार्य योजना' भी है. फिनलैंड के साथ, मार्च 2026 में एक संयुक्त बयान जारी किया गया था जब फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था. दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड, बायोफ्यूल और चक्रिय अर्थव्यवस्था में बड़ी संभावनाओं को रेखांकित किया था और उन्होंने 'संधारणीयता पर संयुक्त कार्य समूह' (Joint Working Group on Sustainability) की स्थापना का स्वागत किया था.

निष्कर्ष

इस प्रकार का सहयोग एक अलग अहसास कराता है. यह दोनों पक्षों द्वारा जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और कुछ स्थायी निर्माण करने के लिए अपनी सर्वोत्तम संपत्तियों को एक साथ लाने जैसा है. भारत के लिए, यह घरेलू नवीकरणीय लक्ष्यों को पूरा करने और भविष्य के आपूर्ति झटकों से खुद को सुरक्षित रखने का एक व्यावहारिक तरीका है. नॉर्डिक देशों के लिए, यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक में अपनी तकनीकों को बड़े पैमाने पर ले जाने का एक अवसर है. ओस्लो शिखर सम्मेलन महज एक फोटो खिंचवाने का अवसर नहीं था; इसने स्वच्छ ऊर्जा में वास्तविक प्रगति के लिए ठोस रास्ते तैयार किए हैं. व्यापार समझौतों पर मुहर लगने और इस नई साझेदारी के आगे बढ़ने के साथ, अगले कुछ वर्ष दृश्यमान और सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं. दोनों पक्ष इसे साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं.

(डॉ. अजय प्रताप सिंह वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपना पीएच.डी. प्राप्त किया है.)