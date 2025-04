'छोड़ेंगे नहीं...', पहलगाम हमले के बाद अरब की धरती से गरजे PM मोदी, दहशतगर्दों को दे दिया अल्टीमेटम

Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पयर्टकों पर कायराना हमला किया. दहशतगर्दों ने बैसरन वैली में घुड़सवारी कर रहे एक टूरिस्ट ग्रुप को निशाना बनाया. आतंकियों के इस हमले में एक टूरिस्ट की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 12 टूरिस्ट्स के जख्मी होने की खबर है. इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर समर्थित आतंकी संगठन TRF ने ली है. दहशतगर्दों की तलाश के लिए सेना ने इलाके को घेर लिया है और साथ हेलीकॉप्टर से खोजबीन की जा रही है.

'अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. इससे पहले पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. पीएम मोदी ने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. उन्हें बख्शा नहीं जाएगा! उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा. आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा.'

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.

