Advertisement
trendingNow13121245
Hindi Newsदेशकेवल सच्चा दोस्त ही नहीं, भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की क्यों दी जाती है मिसाल?

केवल सच्चा दोस्त ही नहीं, भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की क्यों दी जाती है मिसाल?

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं. भारत और इजरायल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है.  इजरायल भारत के टॉप डिफेंस पार्टनर्स में से एक है. यह दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी अपने पीएम कार्यकाल में इजरायल की यात्रा करने जा रहे हैं. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायल की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी.
इजरायल की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी.

India And Israel Relation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायल के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री मोदी का ये दो दिवसीय इजरायल दौरा कई मायनों में खास है. अपने पीएम कार्यकाल में वह दूसरी बार इजरायल की यात्रा करेंगे, इससे पहले साल 2017 में पीएम मोदी इजरायल गए थे. पीएम मोदी की यह इजरायल यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव है. हालांकि, इस दौरे पर दुनिया के कई देशों की नजर है. 

दरअसल, भारत और इजरायल के संबंध शुरू से अच्छे रहे हैं. समय बीतने के साथ दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती आई. इजरायल भारत के टॉप डिफेंस पार्टनर्स में से एक है. इजरायल की ओर से भारत को एडवांस मिसाइल, ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और इंफेंट्री हथियार सप्लाई की जाती है. कई मौकों पर इजरायल ने रक्षा के क्षेत्र में भारत की मदद की है.

भारत और इजरायल के मजबूत रिश्ते 

पिछले कुछ दशकों में भारत और इजरायल की मित्रता बढ़ी है. बीते कुछ वर्षों में कई ऐसे मौके आए, जब दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे होते गए. बता दें कि साल 1950 में भारत ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी. हालांकि, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1992 में बने. अतीत के पन्नों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान भी इजरायल ने भारत को मोर्टार, मोर्टार रोधी उपरकण दिए थे. इसके अलावा 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में इजरायल ने भारत को सैन्य सामान उपलब्ध कराए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत का डिफेंस पार्टनर है इजरायल

भारत और इजरायल के बीच की दोस्ती में रक्षा सहयोग काफी अहम माना जाता है. इजरायल का नाम भारत के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर भी शामिल है. भारत के हथियार भंडार में इजरायल के रैम्पेज मिसाइल, हारोप और स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशन, DRDO और हेरॉन Mk2 UAV के साथ मिलकर डेवलप किया गया बराक-8 MRSAM सिस्टम और क्रिस्टर मेज 2 मिसाइल जैसे हथियार शामिल हैं. 

भारत और इजरायल के साथ डिफेंस खरीद के बारे में जानिए 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले समय में भारत इजरायल से एक बड़ी डिफेंस खरीद की योजना बना रहा है. हालांकि, इनमें वेपन प्लेटफॉर्म की संभावना काफी कम है, लेकिन IAI रैम्पेज, एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल, आइस ब्रेकर जैसी मिसाइलें जॉइंट वेंचर के तहत खरीदी जा सकती हैं. बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच LCA तेजस और दूसरे एयर प्लेटफॉर्म के लिए एडवांस एवियोनिक्स पर विचार करने की योजना है. 

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान के समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश; सात लोग थे सवार

जब अमेरिका को साइड कर भारत के साथ खड़ा हुआ इजरायल 

भारत और इजरायल के बीच 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे. भले ही दोनों देशों में वर्षों तक राजनयिक संबंध स्थापित न हुए हों, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल ने कई मौकों पर भारत की मदद की है. कई बार अमेरिका का दबाव होने के बावजूद भी इजरायल भारत के साथ खड़ा रहा. 3 मई 1999 को करगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ की. इसके जवाब में भारतीय वीर जवानों ने 'ऑपरेशन विजय' की शुरुआत की. उस वक्त भारतीय सेना के पास बहुत एडवांस मिलिट्री उपरकरण नहीं हुआ करते थे, जिससे पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया जा सके. उस वक्त परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर कई प्रतिबंध लगे थे, लेकिन ऐसे समय में अकेले इजरायल मदद के लिए आगे आया.  

निकोलस ब्लैरेल की किताब 'द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी' के अनुसार, अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद भी इजरायल ने भारत को मोर्टार और हथियार प्रदान किए थे. भारतीय वायु सेना को लेजर गाइडेड मिसाइल भी दी. किताब में इस बात का भी जिक्र है कि इजरायल पर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से दबाव था कि वह रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी करें. हालांकि, इजरायल ने ऐसा नहीं किया और हथियारों की डिलीवरी समय पर की. इजरायल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक लोकेशन की तस्वीरें भी प्रदान कराईं. 

यह भी पढ़ें: टैरिफ पर हार के बाद 'चक्रव्यूह' में फंसे ट्रंप,अमेरिका-यूरोप रिश्तों में फिर बढ़ेगा तनाव? भारत टॉप गेनर तो चीन ने भी दिखाई आंख

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

India and Israel Relation

Trending news

भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
Kerala News
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
pawan hans helicopter crash
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
Kashmir
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
Rahul Gandhi
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
Telangana
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
congress
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?