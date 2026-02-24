केवल सच्चा दोस्त ही नहीं, भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की क्यों दी जाती है मिसाल?

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं. भारत और इजरायल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है. इजरायल भारत के टॉप डिफेंस पार्टनर्स में से एक है. यह दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी अपने पीएम कार्यकाल में इजरायल की यात्रा करने जा रहे हैं.
Trending Photos
India And Israel Relation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायल के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री मोदी का ये दो दिवसीय इजरायल दौरा कई मायनों में खास है. अपने पीएम कार्यकाल में वह दूसरी बार इजरायल की यात्रा करेंगे, इससे पहले साल 2017 में पीएम मोदी इजरायल गए थे. पीएम मोदी की यह इजरायल यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव है. हालांकि, इस दौरे पर दुनिया के कई देशों की नजर है.
दरअसल, भारत और इजरायल के संबंध शुरू से अच्छे रहे हैं. समय बीतने के साथ दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती आई. इजरायल भारत के टॉप डिफेंस पार्टनर्स में से एक है. इजरायल की ओर से भारत को एडवांस मिसाइल, ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और इंफेंट्री हथियार सप्लाई की जाती है. कई मौकों पर इजरायल ने रक्षा के क्षेत्र में भारत की मदद की है.
पिछले कुछ दशकों में भारत और इजरायल की मित्रता बढ़ी है. बीते कुछ वर्षों में कई ऐसे मौके आए, जब दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे होते गए. बता दें कि साल 1950 में भारत ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी. हालांकि, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1992 में बने. अतीत के पन्नों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान भी इजरायल ने भारत को मोर्टार, मोर्टार रोधी उपरकण दिए थे. इसके अलावा 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में इजरायल ने भारत को सैन्य सामान उपलब्ध कराए थे.
भारत और इजरायल के बीच की दोस्ती में रक्षा सहयोग काफी अहम माना जाता है. इजरायल का नाम भारत के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर भी शामिल है. भारत के हथियार भंडार में इजरायल के रैम्पेज मिसाइल, हारोप और स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशन, DRDO और हेरॉन Mk2 UAV के साथ मिलकर डेवलप किया गया बराक-8 MRSAM सिस्टम और क्रिस्टर मेज 2 मिसाइल जैसे हथियार शामिल हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले समय में भारत इजरायल से एक बड़ी डिफेंस खरीद की योजना बना रहा है. हालांकि, इनमें वेपन प्लेटफॉर्म की संभावना काफी कम है, लेकिन IAI रैम्पेज, एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल, आइस ब्रेकर जैसी मिसाइलें जॉइंट वेंचर के तहत खरीदी जा सकती हैं. बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच LCA तेजस और दूसरे एयर प्लेटफॉर्म के लिए एडवांस एवियोनिक्स पर विचार करने की योजना है.
यह भी पढ़ें: 24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान के समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश; सात लोग थे सवार
भारत और इजरायल के बीच 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे. भले ही दोनों देशों में वर्षों तक राजनयिक संबंध स्थापित न हुए हों, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल ने कई मौकों पर भारत की मदद की है. कई बार अमेरिका का दबाव होने के बावजूद भी इजरायल भारत के साथ खड़ा रहा. 3 मई 1999 को करगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ की. इसके जवाब में भारतीय वीर जवानों ने 'ऑपरेशन विजय' की शुरुआत की. उस वक्त भारतीय सेना के पास बहुत एडवांस मिलिट्री उपरकरण नहीं हुआ करते थे, जिससे पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया जा सके. उस वक्त परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर कई प्रतिबंध लगे थे, लेकिन ऐसे समय में अकेले इजरायल मदद के लिए आगे आया.
निकोलस ब्लैरेल की किताब 'द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी' के अनुसार, अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद भी इजरायल ने भारत को मोर्टार और हथियार प्रदान किए थे. भारतीय वायु सेना को लेजर गाइडेड मिसाइल भी दी. किताब में इस बात का भी जिक्र है कि इजरायल पर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से दबाव था कि वह रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी करें. हालांकि, इजरायल ने ऐसा नहीं किया और हथियारों की डिलीवरी समय पर की. इजरायल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक लोकेशन की तस्वीरें भी प्रदान कराईं.
यह भी पढ़ें: टैरिफ पर हार के बाद 'चक्रव्यूह' में फंसे ट्रंप,अमेरिका-यूरोप रिश्तों में फिर बढ़ेगा तनाव? भारत टॉप गेनर तो चीन ने भी दिखाई आंख
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.