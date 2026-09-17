/लाल चौक के घंटाघर पर जलाए गए दीये, धूमधाम से मना पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन

पीएम मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. पूरे देश में उनके जन्मोत्सव की धूम है. प्रधानमंत्री के बर्थडे के मौके पर श्रीनगर के ऐतिहासिक स्थल लाल चौक का नजारा देखने लायक था. कभी तनाव और पाबंदियों के साए में रहने वाला मशहूर क्लॉक टावर आज सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा उठा. यहां जम्मू-कश्मीर बीजेपी यूनिट के नेता, स्थानीय लोग और बाहर से आए टूरिस्ट कंधे से कंधा मिलाकर जुटे, दीये जलाए और पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी. ये बदलती घाटी की वो तस्वीर है, जो बताती है कि अब कश्मीर में डर नहीं, बल्कि जश्न और अमन का दौर है.
लाल चौक पर 'आशीर्वाद एक दीया' कार्यक्रम ने इस पुराने अशांत इलाके को अमन और राष्ट्रीय एकता के रंग में रंग दिया. इस मौके पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर भावुक हो गए. उन्होंने पुराना दौर याद करते हुए कहा कि साल 2011 में इसी घंटाघर पर तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को पुलिस पकड़ लेती थी और हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती थीं, लेकिन आज वक्त पूरी तरह बदल चुका है. उसी लाल चौक पर लोग बेखौफ होकर पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन मना रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री उनकी 25 साल की जनसेवा को गर्व से सलाम कर रहे हैं.
लाल चौक पर मने इस जश्न की असली अहमियत समझनी है, तो थोड़ा पीछे मुड़कर इसका इतिहास देखना होगा.
साल 1980 में बना यह क्लॉक टावर लंबे समय तक कश्मीर के तनाव और राजनीति का केंद्र बना रहा. 90 के दशक में जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था, तब लाल चौक पर तिरंगा फहराना बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था. 1992 में तो बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यहां पहुंचना पड़ा था.
कई सालों तक हालात इतने बिगड़े रहे कि खतरे के डर से सरकारी झंडा भी लाल चौक के बजाय सिर्फ सुरक्षित इलाकों में ही फहराया जाता था. बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार के कड़े फैसलों, खासकर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर की पूरी तस्वीर ही बदल गई.
नेताओं ने जमीन पर आए इन बदलावों के आंकड़े भी सामने रखे. उन्होंने बताया कि कभी हर वक्त मंडराने वाला सुरक्षा का खतरा अब घटकर 0% रह गया है. वहीं रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे सैलानी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आम कश्मीरियों के मुख्यधारा से जुड़ने के दम पर अमन, पर्यटन और विकास 100% पटरी पर लौट चुका है.
लाल चौक पर हुए इस कार्यक्रम का समापन इसी विश्वास के साथ हुआ कि पीएम मोदी की अगुवाई में कश्मीर अब डर के साए से पूरी तरह बाहर निकलकर तरक्की और खुशहाली के नए दौर में कदम रख चुका है.