/PM Modi birthday celebrations: अयोध्या में 50 हजार दीपों की रोशनी, कश्मीर से काशी तक पीएम मोदी के जन्मदिन की धूम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है. कश्मीर से काशी तक भारतीय जनता पार्टी इसे 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मना रही है. इस मौके पर पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है. पीएम मोदी के पैतृक गांव वडनगर में जहां विशेष पूजा-अर्चना की गई तो वहीं उज्जैन में महाकाल के दरबार में हजारों दीप जलाए गए हैं. उधर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है. राम की पैड़ी और प्रमुख स्थलों पर शाम को 50 हजार दीपक प्रज्वलित किए गए हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष दर्शन-पूजन और रुद्राभिषेक कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की. इसके बाद उन्होंने जनता के साथ केक काटा और स्वच्छता दीदियों (महिला सफाईकर्मियों) को बनारसी साड़ी भेंट कर सम्मानित किया.
यूपी की राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न भव्य अंदाज में शुरू हो चुका है. यहां 1,000 से ज्यादा वॉलिंटियर्स मिलकर 3 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं. पूरे परिसर में दिवाली जैसा नजारा देखने को मिल रहा है. इसके अलावा, शहर के अलग-अलग इलाकों में भी बीजेपी की ओर से विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दीप जलाकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष भस्म आरती और महापूजा की गई. मंदिर परिसर में भक्तों और पुजारियों ने मिलकर हजारों दीप प्रज्वलित किए.
उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे आरती की गई, जहां आज शाम 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए.
गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित पीएम मोदी के जन्मस्थान वडनगर में सुबह से ही जश्न का माहौल है. हाटकेश्वर महादेव मंदिर समेत स्थानीय मंदिरों में विशेष हवन-पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया है. स्थानीय लोग मिठाइयां बांटकर अपने 'बेटे' का जन्मदिन मना रहे हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देहरादून के कालसी में आरती की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी खास उत्साह देखने को मिला. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बाजा कदमतला घाट पहुंचकर दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए दीप प्रज्वलित किया और 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम का जायजा लिया.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम में शिरकत की.
दरअसल, इस खास मौके पर बीजेपी देशभर में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे सेवा कार्यों का आयोजन कर रही है. यह अभियान आज से शुरू होकर आगामी दो हफ्तों तक चलेगा.
बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है. इसके तहत पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं.
वाराणसी: अहिल्याबाई घाट पर 76 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक हुआ और 76 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई. नागा साधुओं ने डमरू बजाकर पीएम को आशीर्वाद दिया.
अयोध्या: लता मंगेशकर चौक पर मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया.
प्रयागराज: संगम तट पर विशेष पूजा हुई और लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने पारंपरिक सोहर गाकर बधाई दी.
लखनऊ: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और रक्तदान शिविर शुरू कराया. यूपी में यह सेवा अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा.