'हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड': PM MODI के जन्मदिन पर जॉर्जिया मेलोनी की बधाई, दोस्ती पर कही दिल छूने वाली बात

पीएम मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक, दुनिया के दिग्गज नेता आज उनकी लीडरशिप का लोहा मान रहे हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी.
नेतन्याहू ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो नरेंद्र. आपके नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया है. हम दोनों ने मिलकर अपने दो महान लोकतंत्रों के बीच एक अभूतपूर्व साझेदारी खड़ी की है. भारत और इजरायल की दोस्ती आज जितनी मजबूत है, उतनी पहले कभी नहीं रही. हम इसे और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. आपकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और शानदार नेतृत्व की कामना करता हूं.'
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर दिल छू लेने वाला संदेश भेजा. भारत में स्थित रूसी दूतावास ने इस बधाई संदेश को खास हैशटैग #DruzhbaDosti (द्रुझबा-दोस्ती) के साथ शेयर किया है. 'द्रुझबा' रूसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब दोस्ती ही होता है.
पुतिन ने अपने संदेश में लिखा कि पीएम मोदी को न केवल अपने देशवासियों से बेपनाह प्यार और सम्मान मिला है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उनका रुतबा बेहद ऊंचा है. पुतिन ने लिखा, “भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका बेजोड़ है.” पुतिन ने हालिया मुलाकातों को बेहद सार्थक बताते हुए पीएम मोदी की राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता की भी दिल खोलकर तारीफ की.
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को बधाई दी. उन्होंने लिखा 'मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी (@narendramodi) को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, असीम ऊर्जा और सफलता की कामना करती हूं.' इटली और भारत अपनी गहरी दोस्ती को लगातार मजबूत कर रहे हैं और मिलकर दोनों देशों के सहयोग व समृद्धि का भविष्य गढ़ रहे हैं.'
13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री और पिछले 12 सालों से देश की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं. पीएम मोदी ने बतौर जनप्रतिनिधि 25 साल भी पूरे किए हैं.