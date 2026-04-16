क्रेडिट के ब्लैंक चेक से लेकर नारी शक्ति के हक तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर अपनी बातों को रखा. पीएम मोदी ने इस दौरान इन बिलों की आवश्यकता पर जोर दिया और अपील करते हुए कहा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिला बिलों का जिसने भी विरोध किया है, नारी शक्ति ने उन्हें कभी माफ नहीं किया है.
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PM Modi in Lok Sabha: महिला आरक्षण संशोधन बिल पर पीएम मोदी ने लोकसभा में अपनी बातें रखी. इस दौरान उन्होंने इन बिलों की आवश्यकता बताई और इसके साथ विपक्ष पर तीखा प्रहार किया. पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष को खुला ऑफर दिया कि अगर ये बिल पास भी हो जाते हैं, तो इसका क्रेडिट सरकार को नहीं चाहिए. यह क्रेडिट विपक्ष रख ले, लेकिन महिलाओं को उनका हक मिले. पीएम मोदी ने कहा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए. आइए आपको पीएम मोदी के संबोधन की दस बड़ी बातें बताते हैं...
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर करार प्रहार किया. पीएम मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है. 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब सबने सर्वसम्मति से इसे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा.
लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह चर्चा शुरू हुई. राष्ट्र के जीवन में कुछ जरूरी पल आते हैं. ऐसे समय में, समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता उस पल को पकड़ लेती है और उसे देश की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है. भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में, ये वैसे ही पल हैं. वहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वे खुद के पिछले 30 सालों के परिणामों को देख लें. मैं समझता हूं कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा कि आज से 25-30 साल पहले जिसने भी इसका विरोध किया, वह विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया, लेकिन आज ऐसा समझने की गलती न करें. पिछले 25-30 सालों में जमीनी स्तर, पंचायती चुनाव व्यवस्था में जीतकर आई बहनों में एक राजनीतिक चेतना है, वे जमीनी स्तर पर ओपिनियन मेकर हैं. आज वे वोकल हैं. वे कहती हैं कि अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभाएं और संसद में होती हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने एक पुराना उदाहरण देते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला आ रहा है, उनके परिवार वाले भी वह विषय चला रहे हैं. आप देश की महिलाओं पर भरोसा करें, एक बार 33% बहनों को यहां आने दें, आकर उन्हें निर्णय करने दें कि किस वर्ग को देना है, किस वर्ग को नहीं, हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों जताते हैं? उन्हें आने तो दीजिए. आगे उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं लेकिन मेरा दायित्व समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का है. मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है, मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है. यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसे अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को यह दायित्व दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर यह भी कहा कि मैं अपील करता हूं कि इसे राजनीति के तराजू से मत तोलिए, यह राष्ट्रहित का निर्णय है. आगे उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब 2023 में हम इसपर चर्चा कर रहे थे तब हर कोई कह रहा था कि इसे जल्दी लागू करें, 2024 में संभव नहीं था, अब 2029 के लिए हमारे पास अवसर है. अगर हम तब भी नहीं करते हैं तो स्थिति क्या बनेगी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं. समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें.
पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द का उपयोग करता हूं, अगर वादे की बात करते हैं तो मैं वादा देता हूं. जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है. पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी को इस बात की चिंता है कि इस बिल के पास होने के बाद हम कोई क्रेडिट लेंगे, तो ऐसा नहीं है. क्रेडिट का ब्लैंक चेक हम दे रहे हैं, जिसक भरना है वह भर ले.
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प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं आज जिम्मेदारी के साथ सदन में कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी. यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी. भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा कि हम किसी भ्रम में न रहें, हम किसी अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं. यह उसका हक है. हमने कई दशकों से उसे रोका है, आज उसका प्रायश्चित करके हमारे लिए उस पाप में से मुक्ति पाने का अवसर है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए विपक्ष पर भी निशान साधा. पीएम ने कहा कि हम सब जानते हैं कि हर एक ने कैसे चालाकी की है कि 'हम इसके पक्ष में हैं, हम इसके साथ हैं लेकिन...', यह कहकर हर बार कोई न कोई तकनीकी पक्ष ले आए और इसे रोका गया. हर बार ऐसी चीज़ें लाई गई है. आपको कहना नहीं है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं इसलिए तकनीकी बहानेबाजी कर रहे हैं. भांति-भांति की बहानेबाजी करके इसे 3 दशक तक रोका गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कोई न कोई राजनीतिक फायदा निहित है. इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है कि फायदा मुझे होगा, लेकिन इसका समर्थन करेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही ये बिल पारित होगा हम विज्ञापन देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हैं. सबकी फोटो छपवा देंगे.
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