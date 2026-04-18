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Hindi Newsदेशआज रात राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष

आज रात राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष

चुनावी राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी जिस तरह संशोधन विधेयक के गिरने को जीत बता रही है, आतिशबाजी की गई है, उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश से संवाद करने जा रहे हैं. आज रात 8.30 बजे वह देशवासियों को संबोधित करेंगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:51 PM IST
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आज रात राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष

महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक लोकसभा में पास न होने के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं. आज रात ठीक 8.30 बजे पीएम देशवासियों को अपना संदेश देंगे. माना जा रहा है कि वह संशोधन विधेयक की जरूरत देश को स्पष्ट कर सकते हैं. वैसे भी, भाजपा समेत एनडीए के घटक दलों के नेता विपक्ष पर हमला कर रहे हैं. सत्ता पक्ष कांग्रेस, सपा, डीएमके समेत विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रहा है. आज रात पीएम देशवासियों के सामने विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे सकते हैं. पीएम ने सांसदों से अपील की थी, लेकिन बिल दो तिहाई वोटों के अभाव में गिर गया. 

रात में बिल गिरते ही एनडीए के नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति बना ली थी. सुबह कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम महिला बिल पर बोल सकते हैं. भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का असली चेहरा देश की महिलाओं के सामने बेनकाब हो गया है. 

शुक्रवार को एनडीए सरकार लोकसभा में संशोधन बिल को पास कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी. लोकसभा में वोटिंग के दौरान 298 सदस्यों ने बिल के सपोर्ट में वोट किया और 230 सांसदों ने विरोध किया. 

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लोकसभा में बिल पर वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सभी सांसदों से आग्रह किया था कि वे अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए. उन्होंने कहा था कि देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है. उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए. ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी… देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा. भारत की नारी को… देश की आधी आबादी को उसका हक दें.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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