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Hindi Newsदेशचुनाव होते ही प्रधानमंत्री बड़े फैसले का माहौल बना रहे... इन 8 अपील के पीछे क्या भविष्यवाणी करने लगा विपक्ष?

'चुनाव होते ही प्रधानमंत्री बड़े फैसले का माहौल बना रहे...' इन 8 अपील के पीछे क्या भविष्यवाणी करने लगा विपक्ष?

पीएम जिस तरह देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं, उससे चर्चा जोरों पर है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाने वाला है. कांग्रेस पहले से आरोप लगाती रही है कि चुनाव बीतते ही तेल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं. अब कांग्रेस के नेता पीएम की अपील को भूमिका या 'माहौल बनाने' से जोड़कर देख रहे हैं.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 08:10 AM IST
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'चुनाव होते ही प्रधानमंत्री बड़े फैसले का माहौल बना रहे...' इन 8 अपील के पीछे क्या भविष्यवाणी करने लगा विपक्ष?

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के भीतर दो बार तेल बचाने की अपील की, तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी बताया कि एलपीजी की सप्लाई से लेकर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. ऐसे में देश में चर्चा छिड़ गई है कि पीएम बार-बार एक साल तक सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल का संतुलित इस्तेमाल करने की अपील क्यों कर रहे हैं? विपक्ष इसे किसी बड़े फैसले की तैयारी से जोड़कर देख रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कह दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने एकदम... या तो उन्हें दरें (पेट्रोल-डीजल के दाम) बढ़ानी होंगी. उसकी हवा (माहौल) बना रहे होंगे. ज्यादा संभावना इसी की लगती है, जो राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था. 

गहलोत ने कहा कि राहुल जी ने बहुत पहले कह दिया था कि चुनाव समाप्त होते ही दरें बढ़ सकती हैं. अब मैं पीएम की बात को भूमिका के तौर पर देख रहा हूं. उन्होंने भूमिका बांधी है, बाकी जल्द ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है. पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात कहनी है तो देश के हालात क्या हैं, और क्यों कहना पड़ा, वो तमाम बातें देशवासियों के सामने स्पष्ट होनी चाहिए. केवल ये कह दिया कि थोड़ा खरीदो और विदेश मत जाओ, उसकी आलोचना बहुत हो रही है. 

कांग्रेस का आरोप 'इलेक्शन खत्म, पैनिक शुरू?'

कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. एक वीडियो के जरिए पवन खेड़ा ने दावा किया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक हफ्ते में 8 बिलियन डॉलर घट गया. हम एक गैरकानूनी युद्ध में पार्टी बन गए. पीएम जब भी मुंह खोलते हैं, देश की जनता से कुछ न कुछ मांगते ही हैं. चुनाव से पहले वोट मांगते हैं. चुनाव के बाद त्याग मांगते हैं. उन्होंने कहा कि सवाल यह है अगर सारा त्याग देश और जनता ही करेगी, तो आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस पार्टी कई पुराने वीडियो और ताजा बयान को जोड़कर सरकार पर हमले कर रही है. एक पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने यह लिख दिया - इलेक्शन खत्म, पैनिक शुरू? fallback

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उधर, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा - सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो...12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहां जाए, कहां न जाए. हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें. 

पीएम ने देशवासियों से क्या आग्रह किया?

1. विकास के प्रयासों के बीच एक और विषय संवेदनशील होता जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. 
2. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है. जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी पार पा जाएंगे. 
3. सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जनभागीदारी की शक्ति की आवश्यकता है. हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी. 
4. पहले के दशकों में भी जब-जब देश किसी युद्ध या अन्य बड़े संकट से गुजरा है तो सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है. आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं. देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें. 

5. आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों-करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करता है. इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी है इसलिए देश पर दोहरा संकट है. 
6. जैसे बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें छोटे-बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं. ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है. 
7. भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है और इसीलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे-छोटे संकल्प लेने होंगे. 
8. मैं अपने आग्रह पर ज्यादा जोर दे रहा हूं. मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करें. मेट्रो का उपयोग करें. इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें. कार पूलिंग को बढ़ावा दें. ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. कुछ स्कूलों से भी कहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें. खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है. खाने के तेल की खपत कम करें, तो देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा.

देश पर आर्थिक बोझ... पेट्रोलियम मंत्रालय ने माना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा, 'मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया है. जहां भी संभव हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. कारपूलिंग को अपनाएं, सामान के परिवहन के लिए रेलवे को प्राथमिकता दें और जहां भी मुमकिन हो, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं. आइए, हम सब मिलकर अपने रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि देश पर जो आर्थिक बोझ अभी पड़ा हुआ है, उसे कम किया जा सके.'

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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