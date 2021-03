PM Narendra Modi ने की जम्मू-कश्मीर का Tulip Garden घूमने की अपील

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने लोगों से जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित ट्यूलिप गार्डन (Tulip Garden) घूमने की अपील की है. पीएम मोदी ने लोगों से कहा जम्मू कश्मीर घूमने जाएं और वहां के लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य-सत्कार का आनंद लें.

ट्यूलिप गार्डन (Tulip Garden) के बारे में ट्वीट करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'जब भी आपको अवसर मिले, जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की यात्रा करें और सुंदर ट्यूलिप गार्डन का दर्शन करें.' उन्होंने कहा, 'ट्यूलिप के अलावा, आप जम्मू-कश्मीर के लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य-सत्कार का अनुभव करेंगे.' ट्यूलिप गार्डन गुरुवार को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

Whenever you get the opportunity, do visit Jammu and Kashmir and witness the scenic Tulip festival. In addition to the tulips, you will experience the warm hospitality of the people of Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/RuZorHWBrO

— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2021