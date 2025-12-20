असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि; टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन

Advertisement
Pm Narendra Modi Assam Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को असम के गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में श्रद्धांजलि देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे. इस दौरान वह असम आंदोलन के शहीदों को नमन करने वाले हैं. दो दिन के इस असम दौरे में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और नामरूप में बड़े खाद कारखाने की आधारशिला भी रखने वाले हैं.

Dec 20, 2025, 05:56 AM IST
Pm Narendra Modi Assam Visit: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है. प्रधानमंत्री Narendra Modi रविवार को गुवाहाटी के बोरागांव में बने शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचेंगे. यहां वह असम आंदोलन में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देंगे. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह स्मारक असम आंदोलन के शहीदों की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए बनाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे.

बता दें मुख्यमंत्री द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में असम आंदोलन के शहीद बेदेला बोरदोलोई के परिवार के एक सदस्य ने सरकार का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार शहीद परिवारों को सम्मान देते हुए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता दी. साथ ही 10 दिसंबर को बोरागांव में शहीद स्मारक क्षेत्र बनाया गया. इससे शहीदों की याद हमेशा बनी रहेगी. परिवार वालों का कहना है कि इस कदम से उन्हें गर्व और संतोष मिला है.

प्रधानमंत्री का असम दौरा
प्रधानमंत्री मोदी 20 और 21 दिसंबर को असम में रहने वाले हैं. 20 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह गुवाहाटी पहुंचेंगे. यहां वह लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे.

गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल करीब 1.4 लाख वर्ग मीटर में बना है और हर साल लगभग 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम है. यह भारत का पहला नेचर थीम पर बना एयरपोर्ट टर्मिनल है. इसका डिजाइन असम की प्रकृति और संस्कृति से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसमें बांस, ऑर्किड फूल, काजीरंगा के दृश्य और गैंडे के प्रतीक शामिल हैं. यहां लगभग एक लाख स्थानीय पौधों से बना स्काई फॉरेस्ट भी है, जो यात्रियों को जंगल जैसा अनुभव देता है.

बता दें कि नए टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए कई आधुनिक इंतजाम किए गए हैं. इसमें बिना छुए यात्रा की सुविधा, तेज सुरक्षा जांच, ऑटोमैटिक बैगेज सिस्टम और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके.

शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि
21 दिसंबर को सुबह करीब 9:45 बजे प्रधानमंत्री शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को नमन करेंगे. यह आंदोलन करीब छह साल तक चला था और इसका मकसद असम की पहचान की रक्षा और राज्य को अवैध विदेशियों से मुक्त कराना था.

इसके बाद प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाने वाले हैं. यहां वह असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया-यूरिया प्रोजेक्ट की भूमि पूजा करेंगे. इस परियोजना पर करीब 10,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे असम और आसपास के राज्यों को खाद की जरूरत पूरी होगी, बाहर से आयात कम होगा और लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे.

प्रधानमंत्री का यह दौरा असम के विकास, शहीदों के सम्मान और किसानों की भलाई की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

pm narendra modi assam visit

