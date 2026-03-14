चुनावी राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी, असम-बंगाल में देंगे हजारों करोड़ की सौगात

PM Modi Assam-Bengal Visit: प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:45 बजे असम के सिलचर पहुंचेंगे, जहां उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हैं. इस दौरान वे सड़क, रेलवे और शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का मकसद क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करना, व्यापार और आवागमन को आसान बनाना और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
Trending Photos
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (14 मार्च) को असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो इन चुनावी राज्यों को 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. असम के सिलचर में 23500 करोड़ रुपये और कोलकाता में करीब 18,680 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा. इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास को गति देना है. पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत असम से करेंगे और सिलचर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर वहां की जनता को संबोधित करेंगे.
इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वे करीब 18,680 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. इन योजनाओं के जरिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इस दौरान पीएम मोदी वहां पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे.
प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:45 बजे असम के सिलचर पहुंचेंगे, जहां उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हैं. इस दौरान वे सड़क, रेलवे और शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का मकसद क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करना, व्यापार और आवागमन को आसान बनाना और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सिलचर में आयोजित एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस दौरान वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर अपनी बात रखेंगे. साथ ही क्षेत्र के लोगों को विकास से जुड़ी नई पहलों की जानकारी भी देंगे.
14 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी असम के सिलचर में करीब 23,550 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इनमें सबसे अहम परियोजना शिलांग-सिलचर है. लगभग 166 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के बनने से शिलांग और सिलचर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी गति मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा सिलचर में नेशनल हाईवे 306 (India) पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन आसान बनेगा. वहीं, करीमगंज में एक नए कृषि कॉलेज की भी आधारशिला रखी जाएगी, जिससे क्षेत्र में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा. इन परियोजनाओं को उत्तर-पूर्व भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.