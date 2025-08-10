3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की देंगे सौगात... PM मोदी के आज के कार्यक्रम में क्या-क्या खास
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की देंगे सौगात... PM मोदी के आज के कार्यक्रम में क्या-क्या खास

PM in Bengaluru: पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक कई रूट पर ट्रैफिक प्रतिबंध और पार्किंग बैन लागू किए हैं.

Edited By:  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:35 AM IST
File Photo
File Photo

PM Modi Bengaluru Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर बेंगलुरु पहुंचेंगे. वहां वे कई बड़े बुनियादी ढांचा और परिवहन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. दौरे के दौरान पीएम मोदी केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें बेंगलुरु-बेलगावी सेवा का फिजिकल फ्लैग-ऑफ होगा, जबकि अमृतसर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी)- पुणे रूट का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा. इन ट्रेनों से देश के कई हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को मजबूती मिलेगी.

नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन..
इसके अलावा ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री लंबे समय से प्रतीक्षित नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे. यह लाइन रागीगुड्डा आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक फैली है. पीएम मोदी इस रूट पर मेट्रो की सवारी भी करेंगे. यह नया कॉरिडोर खासकर टेक हब इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा. इसका वाणिज्यिक संचालन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होगा.

बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 का शिलान्यास
पीएम मोदी बेंगलुरु में शहरी बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. इनमें सबसे अहम बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 का शिलान्यास है. जिसकी लागत 15,610 करोड़ रुपये है. इस परियोजना के तहत शहर के मेट्रो नेटवर्क में 44 किलोमीटर से अधिक रूट लंबाई और 31 एलिवेटेड स्टेशन जुड़ेंगे.

दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री शहरी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे. दौरे के मद्देनजर बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक कई रूट पर ट्रैफिक प्रतिबंध और पार्किंग बैन लागू किए हैं.

यातायात प्रभावित क्षेत्रों में मरेनाहल्ली मेन रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर, होसुर रोड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज-1 के अंदरूनी रास्ते जैसे इंफोसिस एवेन्यू, वेलांकनी रोड और एचपी एवेन्यू रोड शामिल हैं. नागरिकों को वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई है. सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और 50 से अधिक चेकपॉइंट बनाए गए हैं.

FAQ:
Q1: पीएम मोदी आज बेंगलुरु में क्या-क्या उद्घाटन करेंगे?
Ans: पीएम मोदी तीन वंदे भारत ट्रेनें.. नम्मा मेट्रो येलो लाइन और कई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

Q2: नम्मा मेट्रो की येलो लाइन कहां से कहां तक चलेगी?
Ans: यह लाइन रागीगुड्डा आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक चलेगी.

Q3: बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 परियोजना की लंबाई कितनी होगी?
Ans: फेज-3 में 44 किलोमीटर रूट और 31 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे.

Q4: ट्रैफिक एडवाइजरी का समय कब है?
Ans: सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कई रूट्स पर ट्रैफिक प्रतिबंध और पार्किंग बैन रहेगा.

