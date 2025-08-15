इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास
देश

इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास

PM at Red Fort: प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं. भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 1947 से 1963 तक 17 बार राष्ट्र को संबोधित किया.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:25 AM IST
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास

Independence Day Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर पहुंचते ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने वहां से लगातार 12वीं बार स्वतंत्रता दिवस का भाषण देकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया. इस तरह उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने लगातार 11 बार 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित किया था. अब मोदी इस मामले में केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं. जिन्होंने लगातार 17 बार स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया था.

केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से पीछे

असल में इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 से मार्च 1977 और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में अपने कार्यकाल के दौरान कुल 16 बार 15 अगस्त को भाषण दिया जिनमें 11 भाषण लगातार थे. वहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 1947 से 1963 तक 17 बार राष्ट्र को संबोधित किया. दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 और 1965 में दो बार लाल किले से भाषण दिया था.

देशवासी तिरंगे के रंग में रंगे
इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का यह महापर्व 140 संकल्पों का पर्व है. आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों और गौरव का पर्व है. हृदय उमंग से भरा हुआ है. देश एकता की भावना को मजबूती दे रहा है. 140 करोड़ देशवासी तिरंगे के रंग में रंगे हैं. हर घर तिरंगा है. भारत के हर कोने से, हिमालय हो या रेगिस्तान हो या समुद्र तट हो, हर तरफ एक ही गूंज है- हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है."

इतिहास का किया जिक्र
इतना ही नहीं पीएम मोदी ने कहा कि 1947 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि-कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ देश आजाद हुआ. देश का आकांक्षाएं उड़ाने भर रही थीं, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी. पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने महत्वपूर्ण दायित्व निभाया. भारत का संविधान 78 वर्ष से प्रकाश स्तंभ बनकर मार्ग दिखाता रहा है. 

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माता डॉ राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं. इतना ही नहीं हमारी नारी शक्ति का भी योगदान रहा. मैं इन सभी और संविधान के निर्मातओं को नमन करता हूं.

Red Fort speech

Trending news

