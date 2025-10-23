बचके रहना रे बाबा! आसियान समिट में नहीं जाएंगे पीएम, कांग्रेस का कटाक्ष- मोदी जी आप किससे काट रहे कन्नी

Asean Summit 2025 PM Modi: आए दिन रूसी तेल खरीदने से रोकने और भारत-पाक संघर्ष रोकने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात इस महीने नहीं होगी. अभी तक चर्चा थी कि मलेशिया में हो रही आसियान समिट में पीएम ट्रंप के बीच चर्चा हो सकती है लेकिन अब मोदी वर्चुअली इस समिट में जुड़ेंगे. कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया है.
बचके रहना रे बाबा, बचके रहना रे... बॉलीवुड के पुराने हिट गाने की लाइन दोहराकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है. कुछ घंटे पहले ही साफ हुआ है कि प्रधानमंत्री आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे. इससे पहले तक अटकलें लगाई जा रही थीं कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुआलालंपुर में मुलाकात होगी? 26 से 28 अक्टूबर की इस बैठक के लिए ट्रंप के अलावा शी जिनपिंग भी पहुंच रहे हैं. अब साफ हो गया है कि पीएम की जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर आसियान समिट में शिरकत करेंगे. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी पर तंज कसते हुए लिखा कि इसका मतलब है कि दुनिया के नेताओं से गले मिलने, तस्वीरें खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए.
वहां दुनियाभर के कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं. दो दिन पहले से मीडिया में काफी चर्चा थी. कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा कि प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे- बच के रहना रे बाबा, बच के रहना. उन्होंने घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है. वहां राष्ट्रपति ट्रंप भी होंगे, ऐसे में वह (मोदी) ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते. उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था.
पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थीं कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं? अब यह लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाएंगे।
इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फ़ोटो खिंचवाने और ख़ुद को विश्वगुरु बताने के कई मौक़े हाथ से निकल गए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने-सामने होना दूसरी बात है. जयराम ने जोर देकर कहा कि जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया और पांच बार यह कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, उससे मिलना पड़ता. यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है.
पीएम के आसियान समिट में न जाने की खबर ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने दावा किया कि भारत ने वादा किया है कि इस साल के आखिर तक रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने समझौता कराते हुए कहा था कि अगर आपको लड़ना है तो लड़ो फिर टैरिफ देना होगा. पहले वे नहीं माने फिर शांति के रास्ते पर आ गए.
