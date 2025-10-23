Advertisement
trendingNow12972080
Hindi Newsदेश

बचके रहना रे बाबा! आसियान समिट में नहीं जाएंगे पीएम, कांग्रेस का कटाक्ष- मोदी जी आप किससे काट रहे कन्नी

Asean Summit 2025 PM Modi: आए दिन रूसी तेल खरीदने से रोकने और भारत-पाक संघर्ष रोकने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात इस महीने नहीं होगी. अभी तक चर्चा थी कि मलेशिया में हो रही आसियान समिट में पीएम ट्रंप के बीच चर्चा हो सकती है लेकिन अब मोदी वर्चुअली इस समिट में जुड़ेंगे. कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया है.   

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बचके रहना रे बाबा! आसियान समिट में नहीं जाएंगे पीएम, कांग्रेस का कटाक्ष- मोदी जी आप किससे काट रहे कन्नी

बचके रहना रे बाबा, बचके रहना रे... बॉलीवुड के पुराने हिट गाने की लाइन दोहराकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है. कुछ घंटे पहले ही साफ हुआ है कि प्रधानमंत्री आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे. इससे पहले तक अटकलें लगाई जा रही थीं कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुआलालंपुर में मुलाकात होगी? 26 से 28 अक्टूबर की इस बैठक के लिए ट्रंप के अलावा शी जिनपिंग भी पहुंच रहे हैं. अब साफ हो गया है कि पीएम की जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर आसियान समिट में शिरकत करेंगे. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी पर तंज कसते हुए लिखा कि इसका मतलब है कि दुनिया के नेताओं से गले मिलने, तस्वीरें खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए. 

वहां दुनियाभर के कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं. दो दिन पहले से मीडिया में काफी चर्चा थी. कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा कि प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे- बच के रहना रे बाबा, बच के रहना. उन्होंने घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है. वहां राष्ट्रपति ट्रंप भी होंगे, ऐसे में वह (मोदी) ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते. उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था. 

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने-सामने होना दूसरी बात है. जयराम ने जोर देकर कहा कि जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया और पांच बार यह कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, उससे मिलना पड़ता. यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है. 

पढ़ें: रूसी तेल पर बिलबिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन के इनकार पर कंपनियों को कर रहे बैन

पीएम के आसियान समिट में न जाने की खबर ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने दावा किया कि  भारत ने वादा किया है कि इस साल के आखिर तक रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने समझौता कराते हुए कहा था कि अगर आपको लड़ना है तो लड़ो फिर टैरिफ देना होगा. पहले वे नहीं माने फिर शांति के रास्ते पर आ गए.

पढ़ें: मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...वर्चुअली होंगे शामिल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

ASEAN summit

Trending news

बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?