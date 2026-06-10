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12 साल का सफर! मोदी युग की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा ने बताया नए भारत की कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को लगातार 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में पूरे कर इतिहास रच दिया. आर्थिक विकास, जनकल्याण, डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.

Written ByNeeraj Kuman
Published: Jun 10, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:32 PM IST
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