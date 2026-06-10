/12 साल का सफर! मोदी युग की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा ने बताया नए भारत की कहानी

मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है. आर्थिक मोर्चे पर देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना. जीडीपी दोगुनी होकर 4.15 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई. 'मेक इन इंडिया', स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक ऋण वितरित हुए. 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को समर्थन मिला. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति में एयरपोर्ट्स 74 से बढ़कर 160 से अधिक हो गए. सोलर क्षमता 2.6 GW से 110 GW पार कर गई. जीएसटी जैसी ऐतिहासिक कर सुधार, UPI जैसी डिजिटल क्रांति ने भारत को कैशलेस लीडर बना दिया.