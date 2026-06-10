/12 साल का सफर! मोदी युग की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा ने बताया नए भारत की कहानी

भारत के इतिहास में 10 जून 2026 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा. जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 12 वर्षों तक राष्ट्रसेवा का यह अनुपम सफर पूरा किया, तो वे देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बन गए. भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार के रूप में मैं कहता हूं कि यह मात्र समय की गणना नहीं, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की महागाथा है.
मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है. आर्थिक मोर्चे पर देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना. जीडीपी दोगुनी होकर 4.15 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई. 'मेक इन इंडिया', स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक ऋण वितरित हुए. 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को समर्थन मिला. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति में एयरपोर्ट्स 74 से बढ़कर 160 से अधिक हो गए. सोलर क्षमता 2.6 GW से 110 GW पार कर गई. जीएसटी जैसी ऐतिहासिक कर सुधार, UPI जैसी डिजिटल क्रांति ने भारत को कैशलेस लीडर बना दिया.
भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार मानते हैं कि मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जनकल्याण है. 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज, 4 करोड़ से ज्यादा घर PM आवास योजना के तहत, जल जीवन मिशन से 10.5 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी, स्वच्छ भारत के तहत 10 करोड़ शौचालय, 32 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते, 3 करोड़ 'लखपति दीदियां', 91 लाख स्वयं सहायता समूह, आयुष्मान भारत से 70 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा. ये आंकड़े मात्र संख्या नहीं, करोड़ों सपनों की पूर्ति हैं.
रक्षा, विदेश नीति और आत्मनिर्भरता में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा. G20 की सफल मेजबानी, वैश्विक नेतृत्व, सेमीकंडक्टर मिशन, डिजिटल इंडिया हर क्षेत्र में 'नेशन फर्स्ट' का मंत्र गूंजा. युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास और पर्यावरण संरक्षण मोदी जी ने समावेशी विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया.
भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि मोदी जी का यह 12 वर्षों का कार्यकाल 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' का सजीव उदाहरण है. विपक्ष की निराशा के बीच राष्ट्र का विश्वास मोदी जी पर अटूट है. आगे का सफर विकसित भारत 2047 की ओर है. भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार पूरे विश्वास के साथ कहता है. मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल मजबूत बनेगा, बल्कि विश्व गुरु भी बनेगा.