LIVE:DU के SRCC पहुंचे PM मोदी, छात्रों को संबोधित कर बोले- 'यहां के एल्युमिनाई O-Z हैं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चर्चित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं. शाम 7 बजे होने वाले इस खास कार्यक्रम को लेकर कॉलेज कैंपस में छात्रों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वह कुछ ही देर में SRCC के 100 साल पूरे होने के ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहे हैं.
पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'यह कॉलेज सालों से अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन-बिल्डिंग और देश को बिजनेस, पब्लिक लाइफ और सोसायटी में लीडर्स देने के लिए जाना जाता है.'
पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले वह 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए SRCC के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. उस वक्त युवाओं के बीच उनका संबोधन काफी चर्चित हुआ था. कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए SRCC को देश के प्रमुख कॉलेजों में गिना जाता है. ऐसे में कॉलेज के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना अपने आप में खास है.
इसके पहले 6 फरवरी 2013 को दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC में नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित किया था. तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन सियासत में बीजेपी की ओर से देश के प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों में से एक थे. तत्कालीन गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग एक घंटे तक वहां मौजूद छात्रों के बीच उन्होंने विकास, सुशासन, युवाओं, भारत की वैश्विक भूमिका सहित अर्थव्यवस्था को लेकर अपने विचार साझा किए थे.
साल 2013 में भी SRCC का माहौल भी सामान्य नहीं था. तब भी इस कॉलेज के भीतर जहां मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र जुटे थे तो वहीं मोदी के विरोध में कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी चल रहे थे. इन सब के बावजूद मोदी की स्पीच का सबसे प्रमुख हिस्सा सियासी विवादों की बजाय विकास और युवाओं के भविष्य पर केंद्रित रहा. इस दौरान मोदी ने कहा था कि भारत के यूथ को केवल 'New Age Voter' ही मानना सही नहीं है. उनके अनुसार उन्हें ‘New Age Power’ के रूप में देखना चाहिए.
उस समय उन्होंने भारत की युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया था. उनका तर्क था कि जब यूरोप जैसे कई हिस्से उम्रदराज हो रहे हैं, तब भारत के पास बड़ी युवा आबादी है और यह देश के लिए एक बड़ा अवसर है. यही वजह है कि 2013 का SRCC भाषण केवल गुजरात मॉडल या अर्थव्यवस्था की चर्चा तक सीमित नहीं रहा. उसमें युवाओं को भारत के भविष्य की केंद्रीय शक्ति के रूप में पेश किया गया.
साल 2013 में मोदी ने अपने भाषण में युवाओं को ‘Google Guru’ का शिष्य बताते हुए यह संकेत दिया था कि इंटरनेट और तकनीक ने ज्ञान हासिल करने का तरीका बदल दिया है. उन्होंने यह भी कहा था कि आज का युवा पुरानी छवियों से आगे निकल चुका है. इसी संदर्भ में उनका ‘Mouse Charmer’ वाला उदाहरण खासा चर्चित हुआ. उन्होंने पुराने समय में भारत को ‘Snake Charmers’ के देश के रूप में देखे जाने वाली छवि का जिक्र करते हुए कहा था कि अब भारत के युवा कंप्यूटर माउस के जरिए दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं.