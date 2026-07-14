'कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला', PM नरेंद्र मोदी ने श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर जताया शोक, डॉ. सुभाष चंद्रा को लिखा खत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिताजी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है. पीएम मोदी ने डॉ. सुभाष चंद्रा जी को चिट्ठी लिखी. उसमें उन्होंने लिखा, "डॉ. सुभाष चंद्रा जी, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुःख हुआ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके व पूरे परिवार के साथ हैं. प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया. पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया."
पीएम मोदी ने दी श्री नंदकिशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि
पीएम मोदी ने आगे लिखा, "उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा. यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा. उनका जाना समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है. श्री नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा. उनका स्नेह, स्मृतियां व शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके परिवार व शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति व धैर्य प्रदान करें. ॐ शान्ति !"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों, सांसद, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और दिग्गज उद्योगपतियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.
अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार कल
वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक श्री नंद किशोर गोयनका जी का सोमवार को मुंबई स्थित उनके निवास पर निधन हो गया. वे 96 वर्ष के थे. उनके निधन से एस्सेल परिवार, सामाजिक संगठनों, वैश्य समाज तथा अग्रोहा धाम से जुड़े हजारों लोगों में शोक की लहर है. मंगलवार, 14 जुलाई को पार्थिव शरीर हरियाणा के पैतृक शहर हिसार लाया गया. हिसार पहुंचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव शरीर गोयनका हाउस, 166, कृष्णा मंडी, हिसार में रखा जाएगा. श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई (बुधवार) प्रातः 11 बजे हिसार में किया जाएगा. उनकी पार्थिव देह अग्रोहा धाम स्थित गोयनका उद्यान में पंचतत्व में विलीन होगी. उल्लेखनीय है कि उनकी धर्मपत्नी का अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था.
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार कल हिसार में होगा, नम आंखों से लोग उनके गौरवशाली जीवन को कर रहे याद #DrSubhashChandra #NandkishoreGoenka #ZeeNews #SubhashChandra pic.twitter.com/CePXpHF3GO
— Zee News (@ZeeNews) July 14, 2026