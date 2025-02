PM Modi France Visit: उस 'मार्सेल' के पास कौन सी ताकत है? पीएम मोदी जा रहे तो टुकुर-टुकुर देख रही दुनिया

Paris AI Summit 2025: ऐसे समय में जब दुनियाभर में चैटजीपीटी जैसी AI तकनीक का इस्तेमाल जोर पकड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास मिशन पर निकले हैं. हां, वह मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की मेजबानी करेंगे. इस दौरान ग्लोबल साउथ की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनहित में एआई के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. इसके साथ-साथ पीएम 'मार्सेल' शहर जा रहे हैं और उनकी इस विजिट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं. इसकी एक बड़ी वजह है?

हां, पीएम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मार्सेल या मार्सिले (Marseille) शहर जाएंगे. यहां वह भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे. मार्सेल शहर की अपनी खासियत है. कम लोगों को पता होगा कि यह पूरी दुनिया के लिहाज से एक रणनीतिक टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन हब है. भूमध्य सागर के केंद्र में इसकी मौजूदगी इसे खास बनाती है. यह यूरोप से अफ्रीका, एशिया और वेस्ट एशिया को जोड़ने वाली सबमरीन केबल्स का गेटवे है.

सबमरीन केबल क्या होती है?

जैसा नाम से पता चलता है कि यह केबल्स की तरह होती है. दरअसल, दुनियाभर का 99 प्रतिशत डेटा ट्रैफिक यानी इंटरनेट और टेलिफोनी इसी सबमरीन केबल्स के जरिए ही दौड़ता है. भूमध्य सागर के केंद्र में इसका स्थान इसे यूरोप को अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया से जोड़ने वाले पनडुब्बी केबलों का प्रवेश द्वार बनाता है. सबमरीन केबल्स ही दुनिया के 99% डेटा ट्रैफ़िक (इंटरनेट और टेलीफोनी) ले जाते हैं

सबमरीन कम्युनिकेशन केबल समुद्र की तलहटी में बिछी होती है. सबसे पहले टेलीग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था. बाद में इसके जरिए डेटा और दूसरे कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन शुरू हो गया. आज के समय में अगर एक क्लिक पर दुनिया में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें इन सबमरीन केबल्स का सबसे बड़ा रोल है. इसके जरिए ही टेलिफोन कॉल, टेलिग्राफ मैसेज और इंटरनेट सेवाएं मिल रही हैं.

According to the latest figures, the ocean floor hosts more than 1.2 million kilometers of submarine fiber-optic cables, roughly equivalent to 745,000 miles. This extensive network is crucial for global internet connectivity, connecting different continents and ensuring… pic.twitter.com/k3r3uDtm1Y

