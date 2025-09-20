इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल! जानिए कितना पुरानी है HISTORY
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल! जानिए कितना पुरानी है HISTORY

भारत के स्थायी राजदूत विशाल वी. शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि वडनगर करीब 3,000 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है और इसकी प्राचीनता 800-900 ईसा पूर्व तक जाती है. उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:00 PM IST
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल! जानिए कितना पुरानी है HISTORY

भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है. पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने वडनगर की नामांकन फाइल प्रारंभिक मूल्यांकन (preliminary assessment) के लिए सौंप दी है. इस कदम की खास बात यह रही कि यह नामांकन प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर 2025) के दिन ही आगे बढ़ाई गई. वडनगर एक ऐतिहासिक नगर है, जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य और पुरातात्विक अभिलेखों में मिलता है.

वडनगर में बौद्ध मठ, प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थापत्य धरोहर मौजूद हैं, जो इसे सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि वडनगर को यूनेस्को सूची में शामिल कराने की यह कोशिश न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण नीति को मजबूती देती है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी के गृह नगर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी बड़ा कदम है.

यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रतिनिधित्व को मजबूती देगा
भारत के स्थायी राजदूत विशाल वी. शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि वडनगर करीब 3,000 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है और इसकी प्राचीनता 800-900 ईसा पूर्व तक जाती है. उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं हैं. शर्मा ने बताया कि यह नॉमिनेशन न केवल वडनगर की समृद्ध धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास है, बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रतिनिधित्व को भी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है.

वडनगर का महत्व
वडनगर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है. यहां बौद्ध मठ, प्राचीन मंदिर और पुरातात्विक स्थलों का ऐसा खजाना है, जो भारतीय सभ्यता की विविधता और गहराई को दर्शाता है. वर्तमान में भारत के 69 स्थल यूनेस्को की Tentative List में शामिल हैं। इनमें से कई स्थल वर्षों से अंतिम मूल्यांकन और औपचारिक सूचीबद्धता की प्रतीक्षा कर रहे हैं. यूनेस्को किसी भी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए दो चरणों की प्रक्रिया अपनाता है.

पहला चरण में होता है प्राथमिक मूल्यांकन
इस चरण में यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र (World Heritage Centre) यह आकलन करता है कि नामित स्थल में Outstanding Universal Value यानी असाधारण सार्वभौमिक मूल्य है या नहीं। इसके तहत यह देखा जाता है कि स्थल सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के तय मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं। साथ ही, यह भी जांच की जाती है कि उसके संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्याप्त ढांचे मौजूद हैं या नहीं.

दूसरा चरण में होता है औपचारिक नामांकन
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, केवल प्राथमिक मूल्यांकन (Preliminary Assessment) के बाद ही किसी स्थल को औपचारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

