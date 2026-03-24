हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के संपर्क में... पीएम मोदी ने देश को बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही लोकसभा में अमेरिका और ईरान की लड़ाई से उपजे संकट के बारे में बताया था. आज वह उच्च सदन में आए तो कुछ नई और महत्वपूर्ण बातें बताईं. हां, मध्य एशिया संकट पर राज्यसभा के जरिए भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने बताया कि हम गल्फ के सभी देशों के संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. पीएम ने यह बात ऐसे समय में कही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर 5 दिन के लिए हमला रोक दिया है. इजरायली पीएम और यूएस के उपराष्ट्रपति के बीच शांति समझौते पर बातचीत की खबर है.

पीएम ने राज्यसभा में कहा कि हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है. हमने तनाव कम करने और होर्मुज का रूट खोले जाने पर भी उनसे बात की है. उन्होंने साफ कहा कि कमर्शल जहाजों पर हमला और होर्मुज रूट में रुकावट अस्वीकार्य है.

'भारत ने हमलों का विरोध किया'

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विपक्षी दल और कुछ लोग सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं. ऐसे में पीएम ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने नागरिकों पर, सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है.

शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत का प्रयास: मोदी

होर्मुज में दुनिया के बहुत से जहाज फंसे हैं, जिसमें भारत के क्रू मेंबर्स हैं. हम अमेरिका के भी संपर्क में हैं. पीएम ने कहा कि डिप्लोमैसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है. भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है. इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करने का है.

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