Hindi Newsदेश

आईएनएस विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली मनाते समय खोला राज

PM Modi INS Vikrant: आईएनएस विक्रांत पर जवानों के बीच पीएम मोदी ने दिवाली का त्योहार मनाया. उन्होंने बताया कि जब वह दिल्ली से निकल रहे थे तब उनके मन में क्या था और रात में समंदर में इस 'महाबली योद्धा' विक्रांत पर उन्हें कैसा अनुभव हुआ. उन्होंने बताया कि रात में वह जल्दी क्यों सो गए?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 12:06 PM IST
PM Modi Night At INS Vikrant: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात (19-20 अक्टूबर की दरम्यानी रात) समंदर में पहरा देते भारत के योद्धा आईएनएस विक्रांत पर रहे. आज उन्होंने नौसेना के बहादुर जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया. जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वह कल रात जल्दी सो गए थो, जो कभी होता नहीं. उन्होंने जवानों से बताया कि रात में उन्हें कैसा एहसास हुआ. पीएम ने कहा कि मैं नौसेना के जवानों के बीच दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं. साथियों आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात... इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है.

नेवी ड्रेस में चश्मा लगाए पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा था जो उमंग, उत्साह से आप भरे थे. मैंने देखा कि आपने गीत भी गाए. आपने गीतों में इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया था... शायद कवि इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा, जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान करता है. एक तरफ मैं देख रहा था सैन्य शक्ति को, ये बड़े-बडे़ शिप, हवा की भी तेज गति से चलने वाले हवाई जहाज, पनडुब्बियां, ये अपनी जगह पर हैं लेकिन जो जज्बा आपमें है न, वो उसको भी जानदार बना देता है.

जब मैं दिल्ली से निकला था...

मोदी ने कहा कि ये शिप भले लोहे के हों लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं ना, जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है. मैं कल से आपके बीच हूं. एक-एक पल मैंने कुछ न कुछ सीखा है. कुछ न कुछ जाना है. जब दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं. लेकिन साथियो, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का समर्पण इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया... लेकिन जान जरूर सका.

उन्होंने कहा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन है लेकिन जब आपसे निकट रहकर आपकी सांसों को अनुभव कर रहा था. आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था. आपकी आंखों की चमक को देख... कल रात को जब सोया... कल थोड़ा जल्दी सोया जो कभी सोता नहीं. शायद जल्दी सोने का कारण भी यही होगा कि आपको जब दिनभर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था तो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी. 

पीएम मोदी हर साल जवानों के बीच जाकर होली और दिवाली का त्योहार मनाते रहे हैं. PM ने कहा कि साथियो, समंदर की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई. आप सभी को शुभकामनाएं और आईएनएस विक्रांत की इस वीरभूमि से कोटि-कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

