PM मोदी की बढ़ी लोकप्रियता, इस मामले में ट्रंप और ओबामा को भी पछाड़ दिया

नई दिल्ली: ट्विटर (Twitter) पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की लोकप्रियता इंस्टाग्राम पर भी बढ़ी है. 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ मोदी इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बन गए हैं. इंस्टाग्राम पर वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) से भी आगे हैं.

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे विश्व नेता बन गए हैं, जिन्होंने तीन करोड़ फॉलोअर्स के माइलस्टोन को छुआ है.

प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट पर सितंबर में 5 करोड़ फॉलोअर्स से अधिक हो गए थे. उनके फेसबुक पेज पर 4.4 करोड़ लाइक्स हैं.

ओबामा ट्विटर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और उन्हें 10.9 करोड़ लोग फॉलो करते हैं. वह नियमित तौर पर इंस्टाग्राम पर भी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं.

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फालोअर्स की संख्या इंस्टाग्राम पर तीन करोड़ से अधिक हो गई है और वह सबसे ज्यादा फालो किए जाने वाले नेता बन गए हैं. वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से आगे निकल गए हैं."

PM @NarendraModi crosses 30 million followers on Instagram*

He is the *most followed* world leader on Instagram ahead of US President Trump as well as former US President Obama.

This is yet another testament to his popularity and connect with the youth. pic.twitter.com/Kd66uBAgyg

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) October 13, 2019