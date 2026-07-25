/Thank You, Friends: पीएम मोदी की रील ने रचा इतिहास! 24 घंटे में 30.3 करोड़ व्यूज के साथ तोड़े दुनिया के सारे रिकॉर्ड

PM Modi Instagram Reels: देश में NEET, CBSE विवाद और पेपर लीक को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया इतिहास रच दिया है. पेपर लीक रोधी कड़े उपायों और एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत करने के सरकारी संकल्प पर आधारित पीएम मोदी की देर रात की इंस्टाग्राम रील प्लेटफॉर्म के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील बन गई है.
इस रील ने महज 24 घंटे के अंदर 303 मिलियन (30.3 करोड़) से अधिक व्यूज पार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. इस रिकॉर्ड-तोड़ वीडियो की बदौलत प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रातों-रात लगभग 10 लाख (1 मिलियन) नए फॉलोअर्स भी जुड़ गए हैं, जो देश के युवाओं और आम जनता के साथ उनके सीधे जुड़ाव को दिखाता है.
बता दें कि इससे पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड मशहूर ग्लोबल इंटरनेट पर्सनैलिटी IShow Speed के नाम था, जिनकी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान के-पॉप ग्रुप BTS से मुलाकात वाली रील को करीब 300 मिलियन व्यूज मिले थे. पीएम मोदी ने इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.
प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक वीडियो को अब तक 16 मिलियन (1.6 करोड़) से ज्यादा लाइक्स और 15 लाख (1.5 मिलियन) से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं, जिसने इसे इंस्टाग्राम के इतिहास की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिटिकल पोस्ट्स में से एक बना दिया है. रिकॉर्ड टूटने के ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी ने देर रात एक और फॉलो-अप रील शेयर कर देशवासियों और युवाओं का शुक्रिया अदा किया. वीडियो में पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि दोस्तों, आपका शुक्रिया. कल रात मुझे आपसे मिलने का मौका मिला. वीडियो पर आए रिस्पॉन्स और आपके पॉजिटिव सुझावों के लिए धन्यवाद. सभी का शुक्रिया. आपका प्यार मुझे इंस्पायर करता रहेगा, और हमारा रिश्ता और गहरा होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (IT Cell) के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह केवल एक सोशल मीडिया आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी की हर पीढ़ी, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों के बीच अटूट विश्वसनीयता, व्यापक पहुंच और जमीनी जुड़ाव का सबसे बड़ा सबूत है.
राजनीतिक और सोशल मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार, पीएम मोदी का यह कदम पारंपरिक सरकारी तंत्र से बिल्कुल अलग और बेहद असरदार साबित हुआ. अगर पीएम मोदी चाहते तो अपनी आधिकारिक मीडिया टीम के जरिए एक औपचारिक संदेश जारी कर सकते थे. लेकिन उन्होंने युवाओं की भाषा और उनके पसंदीदा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को चुना. यह किसी नीरस सरकारी घोषणा के बजाय एक आत्मीय और सीधी बातचीत जैसा लगा.
प्रधानमंत्री ने अपनी रील के लिए देर रात का समय चुना. यह वह वक्त होता है जब देश का बड़ा युवा वर्ग, छात्र और नौकरीपेशा लोग बिस्तर पर लेटे हुए या काम से लौटते वक्त मोबाइल पर Reels स्क्रॉल कर रहे होते हैं. पहली रील के बाद जनता के सुझावों का स्वागत करते हुए दूसरा 'थैंक यू' वीडियो जारी करने से युवाओं को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है. इसने इस संवाद को एकतरफा भाषण के बजाय 'दो-तरफा जुड़ाव' बना दिया.