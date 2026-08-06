/6 महीने में 13 देशों की यात्रा...2026 में PM MODI के विदेश दौरों पर कितना हुआ खर्च? सरकार ने दिया पाई-पाई का हिसाब

PM Modi foreign trips cost: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक विदेश दौरों पर कितना पैसा खर्च होता है? यह सवाल कई बार सियासी गलियारों की सुर्खियां बनता है. अब खुद सरकार ने इस पर पूरी तस्वीर साफ कर दी है. राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने पीएम मोदी के साल 2021 से लेकर जुलाई 2026 तक के सभी विदेश दौरों का ब्यौरा सार्वजनिक किया है. जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 में फरवरी से जुलाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 13 देशों की यात्राएं कीं, जिन पर कुल 74.5 करोड़ रुपये का खर्च आया है.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह और वी. सदासन के सवालों का लिखित जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्घेरिटा ने संसद को बताया कि साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में पीएम मोदी ने कुल 13 देशों का दौरा किया है. इनमें मलेशिया, इजराइल, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाक रिपब्लिक, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं.
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि साल 2026 के कई खर्चों के आंकड़े अभी अस्थायी हैं, क्योंकि कई बिलों का निपटान होना बाकी है और जून में हुए फ्रांस दौरे के खर्च का हिसाब भी जोड़ा जा रहा है. इसलिए अंतिम आंकड़े में थोड़ा बदलाव संभव है.
नॉर्वे दौरा: 17.59 करोड़ रुपये
इजराइल दौरा: 11.9 करोड़ रुपये
मलेशिया दौरा: 5.57 करोड़ रुपये
नीदरलैंड दौरा: 3.59 करोड़ रुपये
यूएई दौरा: 1.9 करोड़ रुपये
संसद में पेश आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2021 से जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कुल मिलाकर लगभग 557 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.
साल 2021 से 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के खर्च में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 2021 में इन यात्राओं पर 36 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो 2022 में बढ़कर 55 करोड़, 2023 में 93 करोड़, 2024 में 109 करोड़ और 2025 में 180 करोड़ रुपये से अधिक हो गए.
जुलाई 2021 के बाद से पीएम मोदी ने जब-जब विदेश यात्राएं कीं, तब भारत ने दूसरे देशों के साथ कुल 316 समझौते किए. ये समझौते सुरक्षा (रक्षा), पढ़ाई, इलाज, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), कंप्यूटर चिप्स (सेमीकंडक्टर), डिजिटल तकनीक और स्पेस जैसे अहम क्षेत्रों में हुए हैं.
सरकार का कहना है कि इन विदेश दौरों और समझौतों का ही नतीजा है कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच विदेशी कंपनियों और देशों ने भारत में लगभग 381.8 अरब डॉलर का भारी-भरकम निवेश (FDI) किया है.