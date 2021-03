पीएम नरेंद्र मोदी ने 'Mann Ki Baat' के लिए मांगे सुझाव, प्रेरक अनुभव साझा करने की अपील

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 28 मार्च यानी महीने के आखिरी रविवार को होने वाले इस साल के तीसरे रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' (Mann Ki Baat) के लिए देशवासियों से अपने विचार और रोचक विषय साझा करने की अपील की है. 'मन की बात' की 75वीं कड़ी की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी. साल 2014 से इस कार्यक्रम का महीने के हर आखिरी रविवार को प्रसारण किया जाता है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, '28 मार्च यानी इस साल की तीसरी 'मन की बात' और दिलचस्प विषयों को उजागर करने का एक और अवसर, और भारतभर से जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाला एक अवसर.'

28th March...this year’s third #MannKiBaat and yet another opportunity to highlight interesting topics, and inspiring life journeys from across India.

Post your views on MyGov or the NaMo App, or record your message. https://t.co/oOBxXc69Vv pic.twitter.com/Ecy0s1QRFL

— Narendra Modi (@narendramodi) March 14, 2021