Hindi Newsदेशनेहरू से लेकर अब तक… फिलिस्तीन का पुराना साथ, इजराइल का नया विश्वास; अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब?

नेहरू से लेकर अब तक… फिलिस्तीन का पुराना साथ, इजराइल का नया विश्वास; अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब?

Narendra Modi Israel Tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और ये यात्रा अपने आप में बहुत खास है. इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की बदलती पश्चिम एशिया नीति है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:11 AM IST
नेहरू से लेकर अब तक… फिलिस्तीन का पुराना साथ, इजराइल का नया विश्वास; अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब?

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली विस्तार की आलोचना की है. एक ओर भारत का ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के साथ जुड़ाव रहा है, तो दूसरी ओर पिछले तीन दशकों में इजराइल के साथ उसके रिश्ते मजबूत हुए हैं. यही द्वंद्व आज भारतीय कूटनीति के केंद्र में है. क्या यह दौरा अरब जगत के लिए संतुलन का संदेश है या चीन को रणनीतिक जवाब? आइए समझते है पीएम मोदी के इस दौरे को... 

1950 में भारत ने इजराइल को दी मान्यता

भारत की विदेश नीति की शुरुआत ही औपनिवेशिक विरोध और आत्मनिर्णय के सिद्धांत से हुई थी. महात्मा गांधी ने 1938 में लिखा था कि फिलिस्तीन अरबों का है और वहां किसी समाधान में स्थानीय जनता की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए.

1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के खिलाफ भारत ने मतदान किया. उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा था, जिससे अरब और यहूदी दोनों समुदायों को स्वायत्तता मिले. 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने से परहेज किया. भारत ने अरब देशों के साथ अपने संबंधों और घरेलू राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये दूरी बनाए रखी.

इजराइल 1962 से कर रहा भारत की सहायता 

लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान इजराइल ने भारत को गुप्त सैन्य सहायता दी. इसके बावजूद 1974 में भारत ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी जनता का एकमात्र प्रतिनिधि माना. 1988 में भारत ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देकर अपने ऐतिहासिक रुख को और मजबूत किया.

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में भारत ने इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए. इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और तकनीकी सहयोग तेजी से बढ़ा. 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को लेजर-गाइडेड बम और मिसाइलें उपलब्ध कराईं, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और मजबूत हुआ.

 मोदी सरकार ने इजराइल के साथ संबंधों को दी प्राथमिकता

2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इजराइल के साथ संबंधों को खुलकर प्राथमिकता दी. 2017 में मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई और दोनों देशों ने रक्षा, स्टार्टअप, साइबर सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाई दी. आज भारत एशिया में चीन के बाद इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. द्विपक्षीय व्यापार 1992 के 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 6.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. रक्षा क्षेत्र में इजरायली ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और निगरानी तकनीक भारत की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं.

 आतंकवाद के मुद्दे पर भारत-इजराइल एक साथ

7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास हमलों के बाद भारत ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इजराइल के साथ एकजुटता जताई. हालांकि, गाजा में मानवीय संकट पर चिंता भी व्यक्त की. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कुछ प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाई, लेकिन हाल में वेस्ट बैंक में इजरायली विस्तार के खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय जगत का समर्थन किया है. इससे स्पष्ट है कि नई दिल्ली खुलकर किसी एक पक्ष में खड़े होने से बच रही है. जानकारों का मानना है कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपना रहा है जहां इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग जारी है, वहीं अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक संबंध भी कायम हैं.

किस के लिए क्या संदेश?

अरब जगत को भारत यह दिखाना चाहता है कि इजराइल से बढ़ती निकटता का मतलब अरब देशों से दूरी नहीं है. खाड़ी देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और लाखों प्रवासी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण हैं. वहीं पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक सक्रियता के बीच भारत इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ताकि दुनिया भारत को हल्के में लेने की भूल ना करे.

ये भी पढ़ें: डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

इस आधार पर कह सकते है कि मोदी सरकार में भारत की नीति में बदलाव आया है, लेकिन पूरी तरह बदलाव नहीं हुआ. भारत आज इजराइल के साथ खुले और मजबूत संबंध रखता है, साथ ही दो-राज्य समाधान और फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन भी करता है. मोदी की इजराइल यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन नीति का हिस्सा है जहां नई दिल्ली किसी एक खेमे में बंधने के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता दे रही है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है.

PM Narendra Modi Israel VisitModi Israel Tourbenjamin netanyahu

