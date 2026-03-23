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Hindi NewsदेशLIVE: पेट्रोल, LPG... पश्चिम एशिया की लड़ाई का कितना असर? 40 मिनट बाद पीएम मोदी का संबोधन

LIVE: पेट्रोल, LPG... पश्चिम एशिया की लड़ाई का कितना असर? 40 मिनट बाद पीएम मोदी का संबोधन

पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल मीटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को ताजा स्थिति बताएंगे. वह पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई, भारत पर असर, निपटने इंतजाम और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का दोपहर 2 बजे लोकसभा में जवाब देंगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:13 PM IST
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LIVE: पेट्रोल, LPG... पश्चिम एशिया की लड़ाई का कितना असर? 40 मिनट बाद पीएम मोदी का संबोधन

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त ऑपरेशन का असर भारत पर भी पड़ा है. तेल और एलपीजी की कमी न हो, इसके लिए सरकार को कई तरह के इंतजाम करने पड़े हैं. जिस होर्मुज रूट को ईरान ने ब्लॉक कर दिया, वहां से भारत के जहाजों को जाने की छूट दे रखी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में देश को ताजा स्थिति से अवगत कराएंगे. पीएम दोपहर 2 बजे लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर बोलने वाले हैं. इससे ठीक पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से विस्तारपूर्वक जानकारी ली है. 

एक दिन पहले, CCS (मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति) की बैठक में पीएम मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाया जाए, जो 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत पूरी लगन से काम करे. पीएम ने कहा कि संघर्ष से पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है. ऐसी स्थिति में, नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें, ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो. प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो.

प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके असर की समीक्षा के लिए सीसीएस की बैठक की थी. कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी. पीएम को बताया गया कि कैसे कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और दूसरे सभी प्रभावित क्षेत्रों को देखते हुए क्या उपाय किए गए हैं. 

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CCS की बैठक में क्या-क्या हुआ

- माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा. कल पीएम की बैठक में भारत पर इसके प्रभाव का आकलन किया गया और तत्काल एवं दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपायों पर बात की गई. 
- भोजन, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सहित आम आदमी के जरूरत की हर वस्तु की उपलब्धता को प्राथमिकता में रखा गया है. 
- किसानों पर पड़ने वाले असर और खरीफ मौसम के लिए खाद की जरूरतों का आकलन किया गया. भविष्य में खाद की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई.
- कहा गया कि सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने से भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होगी. 
- केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स आदि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जरूरी आयात के स्रोतों में विविधता लाने के उपायों पर मंथन हुआ. 

खबर लगातार अपडेट हो रही है. पीएम मोदी लोकसभा में क्या बोलते हैं, आपको अपडेट यहां मिलता रहेगा. इंतजार 2 बजे का है....

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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