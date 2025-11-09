Advertisement
पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, शशि थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल

PM Modi Meets LK Advani: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 98 साल के हो चुके है, इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके घर जाकर मुलाकात की. इसके अलावा शशि थरूर ने भी तारीफों उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:20 AM IST
Lal Krishna Advani Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार 8 नवंबर 2025 को सीनियर बीजेपी लीडर और भारत रत्न (Bharat Ratna) से सम्मानित लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की.

 

पीएम मोदी ने दी बधाई
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पीएम मोदी ने लिखा: "श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं एक महान दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता, आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित रहा है. उन्होंने हमेशा निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को अपनाया है. उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है. ईश्वर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे."

 

 

अमित शाह ने  दी शुभकामनाएं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी श्री आडवाणी को शुभकामनाएं दीं और उन्हें "लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा" बताया. X पर अपने संदेश में, उन्होंने कहा, भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, ‘भारत रत्न’ श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आडवाणी जी ने ये बताया है कि कैसे निःस्वार्थ भाव से पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाता है. संगठन से लेकर सरकार तक, उनके हर दायित्व का एक ही लक्ष्य रहा है - राष्ट्र प्रथम. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को गांवों की चौपालों से लेकर महानगरों तक पहुंचाया और गृह मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया. श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और रथ यात्रा निकाल कर पूरे देश में जनजागरण किया. ईश्वर से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं."

 

थरूर ने तारीफ में क्या कहा?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता, और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है. एक सच्चे राजनेता, जिनका सेवामय जीवन अनुकरणीय रहा है."

 

वेंकैया नायडू ने क्या कहा?
इसी तरह, पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, "भारतीय राजनीति के एक महान व्यक्तित्व, लौह पुरुष और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए पितातुल्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के जन्मदिन के अवसर पर, मैं नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर गया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं. श्री आडवाणी जी की देशभक्ति, अनुशासन, समर्पण और अटूट संकल्प युवाओं के लिए अनुकरणीय हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अच्छी सेहत दें."

 

पाकिस्तान में हुआ था जन्म
8 नवंबर, 1927 को पाकिस्तान (Pakistan) के कराची (Karachi) में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी की शुरुआती जिंदगी भारत के बंटवारे के दर्द से प्रभावित रहा. कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल (St. Patrick's School) और बाद में बॉम्बे लॉ कॉलेज (Bombay Law College) से एजुकेशन हासिल करने के बाद, वो 14 साल की आयु में आरएसएस में शामिल हो गए. पत्रकारिता में अपना करियर वीकली ऑर्गनाइजर (Organiser) के असिस्टेंट एडिटर के तौर पर शुरू करने वाले आडवाणी जल्द ही राजनीति में आ गए और भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारकों और नेताओं में से एक बन गए.

