100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?

PM Modi Red Fort Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया. उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है. आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कही हैं. पीएम मोदी ने कहा कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का जिक्र करते हुए कुछ बातें कहीं हैं.

सभी स्वयंसेवियों को नमन

पीएम मोदी ने कहा कि सेवा-समर्पण- संगठन और अनुशासन आरएसएस की पहचान रही है. आरएसएस मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकरचला है. यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है. इसका 100 साल का इतिहास है. मैं आज लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की 100 साल की इस यात्रा में सभी स्वयंसेवियों को नमन करता हूं.

इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई बातें कही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा है. हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में भारत आ रहे हैं. हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं. हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हैं.

वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर मिला है...हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमापार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया...पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था...ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है...हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ था. दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिला दिया.

इसे भी पढ़ें-

- सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से पीएम मोदी ने किसको घेरा?

- इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास