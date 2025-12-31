Advertisement
trendingNow13059193
Hindi Newsदेशनेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान

नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान

पीएम नरेंद्र मोदी के नाम 2025 में एक बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया. अब तक पीएम बनने वाले कांग्रेस के नेता कुल 17 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके थे. इसी साल पीएम मोदी ने दिसंबर के महीने में एक अहम उपलब्धि हासिल की. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान

साल 2025 अब विदा हो रहा है. साल के अंत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के विदेश दौरे पर रहे. राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए ये साल बेहद खास रहा. इस साल पीएम मोदी ने कई देशों का दौरा किया, जहां उन्हें संसद में बोलने का मौका भी मिला. इसी साल पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने न केवल सबसे ज्यादा देशों का सर्वोच्च सम्मान हासिल किया बल्कि वह पहले पीएम हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार दूसरे देशों में संसद को संबोधित किया है. 

पीएम मोदी ने इस साल 2025 में इथियोपिया, नामीबिया, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य और घाना में संसद को संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने कुल मिलाकर 18 बार दूसरे देशों में संसद को संबोधित किया है. यह नंबर पिछले कई दशकों में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय पीएम के विदेशी संसद में दिए कुल संबोधन से भी ज्यादा है. कांग्रेस पार्टी के नेता, भारतीय पीएम अब तक कुल मिलाकर 17 बार विदेशी संसद में संबोधन दे चुके थे. 

पीएम ने कब और कहां दिया संबोधन 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी ने दो बार अलग-अलग दौरे पर अपना संबोधन दिया. पीएम मोदी ने इथियोपिया में दिसंबर 2025, नामीबिया में जुलाई 2025, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य में जुलाई 2025, घाना में जुलाई 2025, गुयाना में नवंबर 2024, अमेरिकी कांग्रेस में जून 2023, मालदीव में जून 2019, यूगांडा में जुलाई 2018, अमेरिकी कांग्रेस में जुलाई 2016, अफगानिस्तान में दिसंबर 2015, ब्रिटेन में नवंबर 2015, मंगोलिया में मई 2015, मॉरीशस में मार्च 2015, श्रीलंका में मार्च 2015, फिजी में नवंबर 2014, ऑस्ट्रेलिया में नवंबर 2014, नेपाल में अगस्त 2014, और भूटान में जून 2014 में अपना भाषण दिया है.

मनमोहन, इंदिरा और नेहरू

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सात बार दूसरे देशों की संसद में अपना संबोधन दिया था. इसके अलावा इंदिरा गांधी ने चार बार, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तीन बार, राजीव गांधी ने दो बार, और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 बार दूसरे देशों की संसद में भाषण दिया था. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने दो बार और मोरारजी देसाई ने एक बार दूसरे देश की संसद को संबोधित किया था. 

पढ़ें: भारत के विरोध की बुनियाद पर रही खालिदा जिया की सियासी जमीन, अब बेटा तारिक रहमान खेलेगा 'ट्रंप कार्ड'

मनमोहन सिंह ने अमेरिका, मॉरीशस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, श्रीलंका और नेपाल की संसद में भाषण दिया था. इंदिरा गांधी ने अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और मॉरीशस की असेंबली में भाषण दिया था. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की संसद में संबोधन दिया था. राजीव गांधी ने अमेरिका और ब्रिटेन की संसद में भाषण दिया. पीवी नरसिम्हा राव ने ऑस्ट्रेलिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और मोरारजी देसाई ने अमेरिका की संसद में अपना संबोधन दिया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Narendra Modi news

Trending news

NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
IC814: 26 साल पुरानी वो घटना जो आज भी झकझोर देती है, 7 दिन तक चला खतरनाक खेल
IC814 Hijack
IC814: 26 साल पुरानी वो घटना जो आज भी झकझोर देती है, 7 दिन तक चला खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत