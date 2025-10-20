Advertisement
trendingNow12968694
Hindi Newsदेश

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं; कहा- गरीबों की मदद करें

President Draupadi Murmu: सभी भारतीयों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा 'दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं'. राष्ट्रपति की तरफ से दीपावली के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाने की मंगलकामना की है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं; कहा- गरीबों की मदद करें

PM Narendra Modi: भारत के प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा "प्रकाश का यह पावन पर्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करे". हाल ही में पीएम मोदी की तरफ से इस दिवाली पर भारतीय जनता से घरेलू स्तर पर निर्मित स्वदेशी सामान को खरीदने की अपील की थी. इसका बड़ा असर भी भारतीय स्वदेशी बाजार और स्थानीय कारीगरों में भी देखने को मिला है. पीएम मोदी ने इस त्योहार के दौरान 140 करोड़ भारतीयों से स्वेदेशी अपनाने की अपील  भी सोशल मीडिया पर की है. 

राष्ट्रपति की राष्ट्र को शुभकामनाएं 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है. सभी भारतीयों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा 'दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं'. राष्ट्रपति की तरफ से दीपावली के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाने की मंगलकामना की है. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप के एक और 'दुश्मन' ने भारत पर जताया भरोसा, अमेरिका को साइड कर बनाई बड़ी योजना

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

diwali 2025

Trending news

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप