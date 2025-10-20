राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं; कहा- गरीबों की मदद करें

President Draupadi Murmu: सभी भारतीयों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा 'दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं'. राष्ट्रपति की तरफ से दीपावली के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाने की मंगलकामना की है.
Trending Photos
PM Narendra Modi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा "प्रकाश का यह पावन पर्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करे". हाल ही में पीएम मोदी की तरफ से इस दिवाली पर भारतीय जनता से घरेलू स्तर पर निर्मित स्वदेशी सामान को खरीदने की अपील की थी. इसका बड़ा असर भी भारतीय स्वदेशी बाजार और स्थानीय कारीगरों में भी देखने को मिला है. पीएम मोदी ने इस त्योहार के दौरान 140 करोड़ भारतीयों से स्वेदेशी अपनाने की अपील भी सोशल मीडिया पर की है.
सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।
— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
राष्ट्रपति की राष्ट्र को शुभकामनाएं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है. सभी भारतीयों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा 'दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं'. राष्ट्रपति की तरफ से दीपावली के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाने की मंगलकामना की है.
यह भी पढ़ें: ट्रंप के एक और 'दुश्मन' ने भारत पर जताया भरोसा, अमेरिका को साइड कर बनाई बड़ी योजना
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.