पीएम Narendra Modi को मिला Seravic Award, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण में लीडरशीप करने पर हुआ चयन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है. उन्हें यह पुरस्कार Cambridge Energy Research Associates Week (Seravic) की ओर से दिया गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मान को स्वीकार किया. उन्होंने यह पुरस्कार देश की जनता को समर्पित कर दिया. पीएम ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, ‘मैं बहुत विनम्रता के साथ सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार को स्वीकार करता हूं. मैं इस पुरस्कार को अपने महान देश की जनता को समर्पित करता हूं. मैं यह पुरस्कार अपनी भूमि की महान परंपरा को समर्पित करता हूं, जिसने पर्यावरण को हमेशा राह दिखाई है.’

Today the world is focussing on fitness and wellness. There is a growing demand for healthy and organic food. India can drive this global change through our spices, our Ayurveda products and more: Prime Minister Narendra Modi at the CERAWeek 2021 pic.twitter.com/KYsG8ONHnc

