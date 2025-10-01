भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन विपक्ष क्यों छुपा रहा इतिहास... कांग्रेस PM और संघ के बीच कैसे रहे रिश्ते?

DNA Analysis: आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया. सिक्के पर अब भारत माता के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतीक चिह्न अंकित हो गए हैं. आरएसएस के सौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौ रूपये का ये विशेष सिक्का जारी किया. ये निश्चित तौर पर किसी राष्ट्रवादी संगठन के लिए गौरवशाली क्षण है. मगर पीएम मोदी जब संघ की राष्ट्रसेवा का सम्मान कर रहे थे, कमोबेश उसी समय कांग्रेस, आरएसएस को राष्ट्रविरोधी साबित करने के लिए अपनी थ्योरी नए सिरे से गढ़ रही थी.

आज हम कांग्रेस के इस संघ विरोध का डीएनए टेस्ट करेंगे. आपको बताएंगे कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो उसके प्रधानमंत्री और संघ के बीच कैसे संबंध रहे हैं. मगर पहले आपको वो सिक्का के बारे में जानना चाहिए, जिसे आज प्रधानमंत्री ने जारी किया है.

सौ रूपये की इस विशेष सिक्के की एक ओर राष्ट्रीय चिह्न है. जबकि दूसरी ओर वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है. वहीं पर स्वयंसेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से भारत माता के समक्ष नतमस्तक दिखाया गया है. दोनों चिह्नों के ठीक नीचे RSS का बोध वाक्य लिखा हुआ है. यह स्मारक सिक्का शुद्ध चांदी का है.

दिल्ली में हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया. डाक टिकट पर संघ के स्वयंसेवकों की परेड करते हुए तस्वीर छपी है. डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है. कभी स्वयं भी स्वयंसेवक रहे पीएम मोदी ने संघ को लेकर क्या-क्या कहा, वो आपको जानना चाहिए.

कांग्रेस का सोशल मीडिया पर 560 शब्दों का लेख और RSS

प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेषता बता रहे थे, तब कांग्रेस, आरएसएस को राष्ट्रविरोधी घोषित करने में जुटी थी. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पहले 560 शब्दों में एक लेख लिखा. फिर 66 सेकंड्स का एक वीडियो भी जारी किया. कांग्रेस के दावों का सारांश ये है कि इतिहास के पन्नों में आरएसएस का चेहरा देशविरोधी संगठन के तौर पर दर्ज है. मित्रों, कांग्रेस के जिन बुद्धिजीवियों ने शोध करके संघ के सौ सालों का ये विश्लेषण किया. या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया. उन्होंने थोड़ी सी बेईमानी कर ली.

उन्होंने इतिहास के सिर्फ उन्हीं पैराग्राफ को अंडरलाइन किया, जो अक्सर कांग्रेस नेतृत्व करता है. या कहिए कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर लाभकारी है. आज हम उन्हीं इतिहास की किताबों से निकालकर वो तथ्य बताने वाले हैं, जिसे कांग्रेस के विद्वान छिपा गए, जो शायद उनको पसंद नहीं आएगा. मित्रों, कांग्रेस से जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनकी आरएसएस से वैचारिक दूरी अवश्य थी, मगर संघ से निकटता भी रही.

पंडित नेहरू: 1963 की गणतंत्र दिवस परेड

सबसे पहले जिन पंडित नेहरू के समय संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हीं पंडित नेहरू की संघ से नजदीकी का जिक्र रतन शारदा ने अपनी किताब में किया है. आरएसएस थ्री सिक्स्टी नाम की किताब में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थितियों में आरएसएस की भूमिका का सम्मान करते हुए पंडित नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए संघ को आमंत्रित किया था. तीन दिन के नोटिस में संघ ने अपने 3000 सदस्यों को जुटाया और उस परेड में शामिल हुआ.

एक ऐतिहासिक तथ्य: लाल बहादुर शास्त्री

आज जो डाक टिकट जारी हुआ है, उसमें भी स्वयंसेवकों के 1963 के उस परेड की तस्वीर है. डाक टिकट का जिक्र हुआ तो ये भी कांग्रेस के शोधार्थियों को याद दिलाना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी ने भी 1970 में आरएसएस के विचारक वीर सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था. इंदिरा गांधी की संघ के नेताओं से कितनी नजदीक थीं , इसके बारे में हम आगे बताएंगे, मगर उससे पहले एक ऐतिहासिक तथ्य लाल बहादुर शास्त्री के आरएसएस से करीबी को लेकर भी है.

इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था. तब प्रधानमंत्री शास्त्री ने एक रणनीतिक बैठक की थी और उसमें आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर को भी आमंत्रित किया था. गोलवलकर उसमें शामिल भी हुए और स्वयंसेवकों से कहा कि वो सरकार का समर्थन करें.

हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड

तब शास्त्री जी की सरकार को स्वयंसेवकों की मदद मिली थी. ये बात कांग्रेस नहीं बताती है. कांग्रेस इसका भी जिक्र कभी नहीं करती है कि जब इंदिरा गांधी मुश्किल में थीं तब स्वयंसेवकों ने उनकी सरकार बनाने में मदद की थी. हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नाम की किताब में नीरजा चौधरी ने इंदिरा गांधी के करीबी अनिल बाली के हवाले से लिखा है कि-

आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी में मदद की. किताब में बाली ने ये दावा किया कि इंदिरा जानती थीं कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे कभी स्वीकार नहीं किया, वह निजी तौर पर स्वीकार करती थीं कि अगर आरएसएस ने समर्थन नहीं किया होता तो वह 353 सीट नहीं जीत सकती थीं.

उसी किताब में ये भी लिखा है कि आपातकाल के दौरान भी इंदिरा गांधी को संघ का समर्थन था. तत्कालीन संघ प्रमुख बालासाहेब देवरस और इंदिरा गांधी के बीच मित्रवत संबंध रहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश विरोधी बताने वाले कांग्रेस के विद्वानों को आज एक ऐतिहासिक तथ्य को फिर से जानना चाहिए-

1970 नॉर्थ-ईस्ट में अलगाव: सरकार को आरएसएस की मदद

1970 में जब नॉर्थ-ईस्ट में अलगाव और असंतोष बढ़ रहा था. असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों का आंदोलन तेज हो गया था. स्थिति संवेदनशील हो गई थी. तब इंदिरा गांधी ने विवाद सुलझाने के लिए आरएसएस से मदद ली थी, क्योंकि आरएसएस तब वहां स्थानीय स्तर पर मजबूती से सक्रिय था.

आरएसएस से इतने अच्छे संबंध के बावजूद इंदिरा गांधी ने उससे सतर्कतापूर्ण दूरी बनाई रखी. इंदिरा के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका भी संघ के साथ वैसा ही संबंध रहा. तत्कालीन संघ के बडे नेताओं के साथ राजीव गांधी के अच्छे संबंध रहे. द संडे गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि राजीव गांधी ने तत्कालीन संघ सरचालक बालासाहेब देवरस से कई बार मिले. ये मुलाकातें गुप्त रूप से हुईं. राजीव ने कई मुद्दों पर देवरस से सलाह-मशविरा किया था. 1989 में हुए चुनाव का फैसला भी संघ नेताओं की सलाह के बाद हुआ था. राजीव गांधी ने भी संघ की मदद की. कुछ राष्ट्रीय बैंकों ने संघ के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा रखी थी. राजीव गांधी की मदद उन बैंक खातों पर लगी रोक खत्म हुई थी.

कांग्रेस ऐतिहासिक तथ्य क्यों छिपा रही है?

ये ऐतिहासिक तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं कि कांग्रेस से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने भी संघ को एक राष्ट्रवादी संगठन माना है. वैचरिक मतभेद के कारण भले ही सार्वजनिक तौर मेल-मिलाप नहीं रहा हो लेकिन एक-दूसरे के करीब रहे हैं. एक-दूसरे की मदद करते रहे हैं. मगर आज की कांग्रेस आरएसएस को देश विरोधी बता रही है. एक सत्य बताने के नाम पर दूसरे ऐतिहासिक तथ्य को छिपा रही है.