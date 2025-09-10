US Tariff: 'मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब

PM Modi Reply to Donald Trump: भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ को लगाने के बाद और चीन में हुई एससीओ की बैठक में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तिकड़ी देखने के बाद से लगातार अपने बयानों में भारत के प्रति नरमी दिखा रहा है. पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी दोस्ती और वफादारी को लेकर बयानबाजी करते आ रहे हैं. अब पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपना घनिष्ट दोस्त और उनसे मुलाकात के लिए बेचैन बताया है.

पीएम मोदी ने ट्रंप के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापारिक बातचीत भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को अनलॉक करने का रास्त खोलेंगी करेंगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम कर रही है. मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हूं. हम दोनों अपने लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.'

India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl — Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025

ट्रेड डील पर क्या बोले थे डोनाल्ड ट्रंप?

इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि भारत और अमेरिका के बीच रुकी हुई ट्रेड डील पर बातचीत एक बार फिर शुरू हो गई है. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह एलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापार में आने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए ट्रेड डील पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है। मैं आने वाले कुछ हफ्तों में अपने करीबी दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बारे में विचार कर रहा हूं. मुझे लगता है दोनों देशों के बीच ट्रेड डील में कोई मुश्किल नहीं आएगी.' अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को लेकर नई उम्मीदें जाग उठी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार साझेदारी को एक नए आयाम तक ले जा सकता है.

रूस से तेल खरीद पर नाराज ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया

इसके पहले भारत के रूस से तेल की खरीद पर नाराज अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लागू कर दिया था. ये टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है. इस कदम के साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और गहरा गया है.अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है और उसी कमाई के धन से रूस यूक्रेन युद्ध को जारी रखे हुए है. ट्रंप का आरोप है कि इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और भारत की ऊर्जा नीति अप्रत्यक्ष रूप से इसे बढ़ावा दे रही है.टैरिफ और आरोपों के चलते भारत-अमेरिका संबंधों पर नया दबाव बन गया है. अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश इस तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाते हैं.

