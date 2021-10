जी-20 शिखर सम्मलेन में बोले PM मोदी- आतंकवाद का अड्डा न बने अफगानिस्तान

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के हालात पर जी-20 नेताओं के शिखर सम्मलेन (G20 Summit on Afghanistan) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने हिस्सा लिया. वर्चुअल माध्यम से हुए सम्मेलन में तालिबान (Taliban) के कंट्रोल के बाद युद्ध ग्रस्त देश में बनी स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों को लेकर प्रतिक्रिया, सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों पर विचार-विमर्श जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई.

अफगानिस्तान (Afghanistan) पर G20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit 2021) में शामिल होने की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट किया, 'अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का अड्डा बनने से रोकने पर जोर दिया. साथ ही अफगान नागरिकों को तत्काल और निर्बाध मानवीय सहायता दिए जाने और एक समावेशी प्रशासन का आह्वान किया.'

Participated in the G20 Summit on Afghanistan. Stressed on preventing Afghan territory from becoming the source of radicalisation and terrorism.

Also called for urgent and unhindered humanitarian assistance to Afghan citizens and an inclusive administration.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2021