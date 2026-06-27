/छोटा सा द्वीपीय देश, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर, आखिर सेशेल्स इतना महत्वपूर्ण क्यों?

PM Narendra Modi Visit To Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक तीन दिवसीय ऐतिहासिक विदेश यात्रा पर हिंद महासागर के बेहद खूबसूरत और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपीय देश सेशेल्स पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी की यह यात्रा बेहद खास है, क्योंकि वह सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस (स्वर्ण जयंती समारोह) में 'मुख्य अतिथि' (Chief Guest) के तौर पर शामिल हो रहे हैं. यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा सेशेल्स दौरा है, इससे पहले वह साल 2015 में यहां गए थे.
इस कूटनीतिक यात्रा की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेशेल्स के राष्ट्रीय समारोह की परेड में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना की एक जांबाज टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो आधुनिक युद्धपोत भी वहां पहुंच चुके हैं. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इस छोटे से द्वीपीय देश पर आज दुनिया की बड़ी महाशक्तियों- भारत, चीन, अमेरिका और फ्रांस की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह देश हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग (Sea Lanes of Communication) के बीचोबीच स्थित है.
#WATCH | Posters welcoming Prime Minister Narendra Modi on behalf of the Indian diaspora set up around the Victoria-Mahe area of Seychelles.
PM Modi will arrive in the country tomorrow for a two-day state visit to participate in the Golden Jubilee celebrations of the nation's… pic.twitter.com/QIKATMrHnL
— ANI (@ANI) June 27, 2026
इस कूटनीतिक यात्रा का सबसे दिलचस्प और अनोखा आकर्षण होगा पीएम मोदी की दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जीव 'जोनाथन' से मुलाकात. जोनाथन एक 'अलदाब्रा जायंट कछुआ' (Aldabra Giant Tortoise) है, जिसकी उम्र करीब 194 साल या उससे भी अधिक बताई जाती है. इस कछुए का नाम दुनिया के सबसे पुराने जीवित स्थल जीव के तौर पर 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी दर्ज है. पीएम मोदी सेशेल्स के नेशनल बॉटनिकल गार्डन जाकर इस ऐतिहासिक जीव से मिलेंगे.
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री इस बॉटनिकल गार्डन में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का संदेश देने के लिए तीन विशेष पौधों का रोपण भी करेंगे. यह कदम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत और सेशेल्स की साझा लड़ाई और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा.
विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी. इसके अलावा, पीएम मोदी सेशेल्स की संसद को भी संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे.
सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी और 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) की नीति को काटने के लिए भारत के लिए सेशेल्स का साथ होना बेहद जरूरी है. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत के 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) दृष्टिकोण और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को बुलंद करने में सेशेल्स का स्थान सबसे ऊपर है. यह यात्रा दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और दोस्ती के एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करेगी.