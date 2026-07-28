गाली वाली Reel में सिस्टम दुरुस्त, PM की पोस्ट में टेक्निकल ग्लिच! मोदी के खिलाफ Meta की क्या है 'ब्लॉक पॉलिसी'?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मेटा की 'ब्लॉक पॉलिसी' के बारे में आप जानते हैं क्या? मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और WhatsApp जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती है. इसकी ताकत इतनी है कि इसके सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म पर देश की एक तिहाई से ज़्यादा आबादी मौजूद है. लेकिन ये कंपनी अब अपना विचार देश पर थोपने की कोशिश कर रही है. जब तक प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे तो मेटा का सिस्टम बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा था. लेकिन जब पीएम मोदी ने छात्रों को भरोसा देने वाला वीडियो पोस्ट किया तो उसमें तकनीकी दिक़्क़त आ गई और पीएम का वीडियो ग़ायब हो गया. उस वीडियो पर मैसेज आता रहा- ये वीडियो उपलब्ध नहीं है. यानी पीएम की पोस्ट, पीएम का वीडियो भारत में ही उपलब्ध नहीं है... कमाल है!
प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक फेसबुक पेज से अपलोड किया गया एक वीडियो कुछ घंटों के लिए भारत में ब्लॉक कर दिया गया. उस वीडियो की जगह पर लिखा आ रहा था कि ये पोस्ट भारत में उपलब्ध नहीं है. इसके नीचे ये भी लिखा था कि एक क़ानूनी अनुरोध के कारण ये कंटेंट आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है. किसी क़ानूनी धारा, किसी कोर्ट के आदेश या भारत सरकार की एजेंसी का कोई ज़िक्र किए बिना क़ानूनी अनुरोध का हवाला दिया गया और वीडियो को हटा दिया गया, जबकि ऐसा कोई क़ानूनी आदेश था ही नहीं. ये वीडियो मेटा की किसी नीति का भी उल्लंघन नहीं था क्योंकि वीडियो में पेपर लीक पर सख़्त कार्रवाई का वादा किया गया था. इसके बावजूद वीडियो को हटा दिया गया.
जिस वीडियो को हटाया गया, उसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ़ से गुरुवार रात यानी 23 जुलाई को अपलोड किया गया था. उस वक़्त जंतर-मंतर पर प्रदर्शन अपने चरम पर था, लेकिन पेपर लीक के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री के भरोसे को लोगों के बीच पहुंचने से रोका गया. जिस वीडियो ने मेटा के ही दूसरे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे 24 घंटे में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा, उसे मेटा ने फेसबुक से हटा दिया.
इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कड़ा रुख दिखाया. सूत्रों के मुताबिक मेटा के ग्लोबल हेड को तलब किया गया है. मेटा को सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है. इसके बाद मेटा ने इस पूरे मामले में माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न हो, इसको लेकर आश्वासन दिया. मेटा की ओर से सरकार के सामने क्या सफाई दी गई, ये भी आपको जानना चाहिए.
#DNAमित्रों | PM के उस वीडियो में क्या था.. जो ब्लॉक हुआ? PM मोदी के खिलाफ मेटा की 'ब्लॉक पॉलिसी'!#DNA #DNAWithRahulSinha #PMModi #Facebook @rahulsinhatv pic.twitter.com/12tCwFP2Io
— Zee News (@ZeeNews) July 28, 2026
मेटा ने केंद्र सरकार को बताया कि ऑटोमेटेड कंटेंट फ़िल्टर में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हट गई थी और बाद में उसे बहाल कर दिया गया. ये कोई जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी. यानी मेटा ख़ुद को पाक साफ बताने में लगा रहा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मेटा की इस सफाई से सरकार संतुष्ट नहीं है. सरकार का मानना है कि ये मुद्दा अभी सुलझा नहीं है. इस मामले में और चर्चा की ज़रूरत है.
मेटा की सफाई वैसे भी हजम होने वाली नहीं लगती कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से प्रधानमंत्री की पोस्ट हट गई. अगर तकनीकी गड़बड़ी होती तो बाक़ी लोगों पर भी असर पड़ता. बाक़ी लोगों की पोस्ट भी हट जाती. लेकिन हटी सिर्फ़ प्रधानमंत्री की पोस्ट. कंपनी ने न तो ग्लिच की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक की है, न ही ये बताया है कि किस सिस्टम फॉल्ट के कारण लीगल रिक्वेस्ट जैसा गलत संदेश जेनरेट हुआ.
सोचिए, ये वही मेटा प्लेटफ़ॉर्म है जहां पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक कंटेंट की बाढ़ आई हुई थी. उनके ख़िलाफ़ भद्दी-भद्दी बातें कही जा रही थीं और तब मेटा की तरफ से कोई कंटेंट फिल्टर नहीं दिखा. कोई गाली देते हुए वीडियो बना रहा था और वो उसी तरह लोगों के बीच फैल रहा था. सिर्फ़ प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बातें ही नहीं कही गईं, बल्कि झूठ भी फैलाया गया. अफ़वाहों को हवा दी गई.
एक समाज के तौर पर जिन वीडियो और रील्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हें रोक पाने में मेटा का सिस्टम नाकाम रहा. जब वो गाली वाले वीडियो फैल रहे थे तो उस समय मेटा के सिस्टम में कोई तकनीकी दिक़्क़त भी नहीं आई. वो वीडियो बड़े आराम से अपलोड हो रहे थे और उन्हें हजारों-लाखों लोगों तक सर्कुलेट भी किया जा रहा था. यहां तक कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक डीपफेक वीडियो भी दुष्प्रचार फैलाने के मक़सद से फैलाया गया. इसकी वजह से उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी. मेटा का AI भारत के वाणिज्य मंत्री के असली और नक़ली वीडियो में कोई फर्क़ नहीं कर पाया और ये सोशल मीडिया पर फैलता रहा. लेकिन जब प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के ख़िलाफ़ छात्रों को भरोसा देने के लिए वीडियो बनाया तो वो ब्लॉक हो गया. जब मेटा से इसका कारण पूछा गया तो उसने टेक्निकल ग्लिच को ज़िम्मेदार ठहरा दिया.
सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान झूठ फैलाने में किया गया, इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए.
कागजों पर मेटा की नीतियां बेहद व्यापक हैं. वो आपत्तिजनक कंटेंट के ख़िलाफ़ बड़े-बड़े दावे करती है.
मेटा के मुताबिक़ पूरी दुनिया में 15,000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना कंटेंट की जांच करते हैं. उनमें से हिंसा, नफरत, आतंकवाद फैलाने वाले और दूसरे आपत्तिजनक वीडियो को हटाया जाता है. लेकिन जनवरी 2025 में मेटा ने इन नियमों में बड़ी ढील दे दी. उसने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म कर दिया. इसके पीछे दलील दी गई कि फैक्ट-चेकिंग की वजह से प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक सेंसरशिप बढ़ गई थी. लेकिन सेंसरशिप हटाने का दावा करने वाली कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को ही हटा दिया, वो भी बिना किसी वजह के.
फेसबुक और वॉट्सऐप, ये कभी फैमिली प्लेटफॉर्म हुआ करते थे. लोग इनकी मदद से अपने परिवार के सदस्यों, अपने बिछड़े दोस्तों और अपने परिचितों से कनेक्ट होते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये फैमिली प्लेटफॉर्म से एजेंडा फैलाने वाले टूल में बदल गए हैं. इनका इस्तेमाल पारिवारिक जुड़ाव से ज़्यादा अपना एजेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है. ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार बन गया है.
मेटा के मुख्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हैं. इनके अलावा टेक्स्ट और बातचीत पर आधारित नया ऐप थ्रेड्स भी है जो सीधे तौर पर X को टक्कर देता है.
भारत में अकेले WhatsApp के 54 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं.
वहीं फेसबुक यूज़र्स की संख्या 40 करोड़ के क़रीब है.
रील्स और शॉर्ट वीडियो की लोकप्रियता के कारण इंस्टाग्राम के भारत में लगभग 48 करोड़ यूज़र्स हैं.
भारत से मेटा को अच्छी-ख़ासी कमाई भी होती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेटा ने भारत से विज्ञापन के रूप में 29,392 करोड़ रुपये की कमाई की. यानी मेटा भारत से कमाई भी कर रही है और भारत में कमाई करने वाली कंपनी ने भारत के पीएम का वीडियो ही हटा दिया. मेटा से जुड़े इस नए विवाद के बीच संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों को तलब किया है. संचार और सूचना तकनीक पर संसद की समिति ने मेटा, एक्स, स्नैपचैट और गूगल को समन भेजा है.
संसदीय समिति की बैठक 3 अगस्त को होने वाली है, जिसमें इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. बैठक में मुख्य रूप से आम लोगों की प्राइवेसी और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी. समिति अन्य बातों के अलावा ये भी जानना चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के पब्लिक ऑर्डर और कानून-व्यवस्था से जुड़े नियमों का पालन कैसे कर रहे हैं.
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद होना आवश्यक है. जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तकनीकी खराबी के नाम पर इस संवाद में बाधा डालता है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये तय नहीं कर सकता कि करोड़ों भारतीय अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्या देखें, किस पर भरोसा करें और क्या नहीं देखें.