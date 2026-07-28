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गाली वाली Reel में सिस्टम दुरुस्त, PM की पोस्ट में टेक्निकल ग्लिच! मोदी के खिलाफ Meta की क्या है 'ब्लॉक पॉलिसी'?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो भारत में कुछ समय के लिए ब्लॉक होने पर विवाद बढ़ गया. Meta ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर माफी मांगी. सरकार ने ग्लोबल हेड को तलब कर जवाब मांगा.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 28, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:38 PM IST
गाली वाली Reel में सिस्टम दुरुस्त, PM की पोस्ट में टेक्निकल ग्लिच! मोदी के खिलाफ Meta की क्या है 'ब्लॉक पॉलिसी'?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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