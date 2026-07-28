गाली वाली Reel में सिस्टम दुरुस्त, PM की पोस्ट में टेक्निकल ग्लिच! मोदी के खिलाफ Meta की क्या है 'ब्लॉक पॉलिसी'?

एक समाज के तौर पर जिन वीडियो और रील्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हें रोक पाने में मेटा का सिस्टम नाकाम रहा. जब वो गाली वाले वीडियो फैल रहे थे तो उस समय मेटा के सिस्टम में कोई तकनीकी दिक़्क़त भी नहीं आई. वो वीडियो बड़े आराम से अपलोड हो रहे थे और उन्हें हजारों-लाखों लोगों तक सर्कुलेट भी किया जा रहा था. यहां तक कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक डीपफेक वीडियो भी दुष्प्रचार फैलाने के मक़सद से फैलाया गया. इसकी वजह से उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी. मेटा का AI भारत के वाणिज्य मंत्री के असली और नक़ली वीडियो में कोई फर्क़ नहीं कर पाया और ये सोशल मीडिया पर फैलता रहा. लेकिन जब प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के ख़िलाफ़ छात्रों को भरोसा देने के लिए वीडियो बनाया तो वो ब्लॉक हो गया. जब मेटा से इसका कारण पूछा गया तो उसने टेक्निकल ग्लिच को ज़िम्मेदार ठहरा दिया.