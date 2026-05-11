Somnath Mandir Amrit Mahotsav: प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?

Somnath Mandir Amrit Mahotsav News: प्रधानमंत्री जहां भी होते हैं, अलग प्रोटोकॉल लागू होता है. हालांकि, आज गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के भीतर से दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं. पीएम जमीन पर बैठकर जिस समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे, पूरे विधि-विधान से घी-दूध, जल आदि अर्पित कर रहे थे, ठीक उसी समय बिल्कुल करीब कुछ लोग आ जा रहे थे. गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन लोग थे?

ये आम श्रद्धालु थे, जो उस समय सोमनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करने आए थे. कुछ समय के लिए भले ही उन्हें रोका गया हो लेकिन प्रधानमंत्री के करीब होने के बावजूद आम लोगों को दर्शन से नहीं रोका गया. ऊपर की दो तस्वीरें इसकी गवाह हैं. पहली तस्वीर में एक कैमरामैन श्रद्धालुओं के दर्शन करते समय की तस्वीर लेता दिखाई दे रहा है. दूसरी तस्वीर में पीएम की सुरक्षा में तैनात एक कमांडो पूरी मुस्तैदी से महिलाओं को देख रहा होता है, जिससे किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नाकाम किया जा सके. उन्हें हर पल इसके लिए तैयार रहना होता है.

दोनों तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पीएम 4-5 फीट की दूरी पर पूजा कर रहे हैं और दर्शन करने वालों का सिलसिला टूटा नहीं है. लोग बड़े आराम से भगवान के दर्शन कर लौटते जा रहे हैं.

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जब रुक गई सबकी नजरें

हां, पीएम मंदिर के शिखर की तरफ देख रहे थे और एक हिंदू अनुष्ठान संपन्न हुआ. पीएम हाथ जोड़े प्रसन्न मुद्रा में पूरे समय खड़े रहे. दरअसल, उस समय कुंभाभिषेक किया गया. कलश और अभिषेक यानी जल अर्पित करने से जुड़ा यह विशेष अनुष्ठान होता है. इसके तहत मंदिर के शिखर से विशेष मंत्रोच्चार के साथ पवित्र जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है. मंदिर के इतिहास में पहली बार कुंभ अभिषेक हुआ और पुनर्निर्मित शिखर कलश स्थापित किया गया. आज शिखर कलश को 90 मीटर ऊंची क्रेन से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 11 तीर्थों के जल से अभिषेक किया गया. इस दौरान जो लोग टीवी पर देख रहे थे, वे भी हाथ जोड़े जयकारा लगाते रहे. नीचे पूजा का वीडियो देखिए.

प्रधानमंत्री ने आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया. अमृत पर्व पर वायुसेना के सूर्य किरण विमान एयर शो हुआ. सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में प्लेन ने जो करतब दिखाए, बाबा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु भी उत्साह और गर्व से भर गए और जयकारा लगाने लगे. पीएम भी टकटकी लगाए आसमान की तरफ ही देखते रहे.