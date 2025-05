आतंक के फन को घर में घुसकर कुचला, धर्म के लिए हथियार उठाना परंपरा, आदमपुर में बोले पीएम मोदी

PM Narendra Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेश सिंदूर की सफलता के बाद मंगलवार ( 13 मई ) को आदमपुर एयर बेस पर दोपहर 3:30 बजे संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि हम दुश्मनों को घर में घुसकर मारेंगे. उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा. भारत ने तीन सूत्र तय किए. भारत अपने तरीकों और अपनी शर्तों पर जवाब देंगे. तीनों सेनाओं ने हर भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है. इस पराक्रम की चर्चा दशकों तक होगी. आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज दुनिया के हर कोने में गूंज रही है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत माता की जय से दुश्मन कांपता है.

आदमपुर एयर बेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे.' पीएम मोदी ने कहा, 'भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया है, जिस पर ये आतंकवादी निर्भर थे. पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां आतंकवादी बैठकर चैन की सांस ले सकें.'

#WATCH | At the Adampur Air Base, PM Narendra Modi says "...Hum ghar mein ghus kar maarenge aur bachne ka ek mauka tak nahi denge..."

He says "The Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy have defeated the Pakistani Army on which these terrorists were relying. There is no… pic.twitter.com/4vgoTAfX27

— ANI (@ANI) May 13, 2025