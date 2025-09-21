PM Modi Speech on GST Reforms 2.0: देश में जीएसटी सुधार 2.0 22 सितंबर से देशभर में लागू हो जाएंगे. इससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित कर सरकार की इस पहल का फायदा उठाने का आह्वान किया.
Trending Photos
PM Narendra Modi on GST Reforms 2.0: नवरात्र शुरु होने से एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों (GST Reforms) के फायदों का विस्तार से वर्णन दिया. पीएम ने बेंगलुरु की एक कंपनी का उदाहरण देते हुए 2014 से पहले के हालातों का वर्णन किया.
'विदेश भेजना आसान लेकिन देश में बेचना मुश्किल'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मुझे याद है, 2014 में जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब शुरुआती दिनों में एक विदेशी अखबार में एक रोचक घटना छपी थी. उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था. कंपनी ने बताया कि अगर उसे बेंगलुरु से हैदराबाद, जो 570 किलोमीटर दूर है, सामान भेजना हो, तो यह इतना मुश्किल था कि वे सोचते थे कि पहले सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर यूरोप से हैदराबाद लाएं.'
'टैक्स की जटिलताओं मे उलझा हुआ था पूरा देश'
पीएम मोदी ने आगे कहा, 'दोस्तों, उस समय टैक्स और टोल की जटिलताओं के कारण ऐसी स्थिति थी. उस वक्त लाखों ऐसी कंपनियां और देशवासी रोज़ाना तरह-तरह के टैक्सों के जाल में फंसकर परेशान होते थे. एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजने में बढ़ने वाला खर्च आखिरकार गरीबों और आप जैसे ग्राहकों पर पड़ता था. देश को इस स्थिति से मुक्त करना बहुत जरूरी था.'
पुरानी समस्या क्या थी?
देश में 2017 में जीएसटी सुधार लागू होने से पहले लोगों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे. इनमें सेंट्रल एक्साइज, वैट (वैल्यू एडेड टैक्स), ऑक्ट्री (एंट्री टैक्स), CST (सेंट्रल सेल्स टैक्स) आदि. हर राज्य के अपने नियम थे. किसी शहर या राज्य की सीमा पार करते ही चेकपोस्ट पर रुकना पड़ता था. माल से लदी गाड़ियां घंटों-दिनों लाइन में लगी रहतीं थी.
GST Reforms: 'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने कंपनी का उदाहरण देकर समझाया
हर चेकपोस्ट पर अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे. इसके साथ ही जगह-जगह रसीदें दिखाने और टैक्स चुकाने का झंझट था. कभी-कभी रिश्वत या देरी से माल खराब हो जाता था. माल भेजने वाली कंपनियों और व्यापारियों को हर राज्य के टैक्स सिस्टम को समझना पड़ता था. उदाहरण के लिए, वैट रेट राज्य अनुसार 5 से 15% प्रतिशत तक अलग-अलग था. इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 20-30% बढ़ जाती.
'अधूरा था वन नेशन, वन मार्केट का सपना'
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जोड़ा, 'टैक्सों के जाल में फंसी ऐसी कंपनियां सोचतीं कि इंटर-स्टेट बिजनेस क्यों करें? लोकल में माल बेचें तो ठीक है. इससे 'वन नेशन, वन मार्केट' का सपना अधूरा था.'
जीएसटी ने कैसे बदला यह सीन?
जीएसटी ने सभी टैक्स को एक छतरी तले ला दिया. इसके साथ ही देश में वन नेशन, वन टैक्स का सिस्टम लागू हो गया. अब इंटर-स्टेट मूवमेंट में E-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल) से ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा शुरु हो गई. जगह-जगह लगे चेकपोस्ट खत्म हो गए, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी 10-15% की कमी आई.
GST 2.0 सुधार से क्या होगा फायदा?
अब GST स्लैब कम होने से टैक्स कैलकुलेशन करना और भी आसान हो गया है. अब कंपनी को सिर्फ 5% या 18% ही टैक्स देना होगा. पीएम ने कहा, 'अब ट्रक सीधा पहुंचेगा, बिना रुकावट. इससे बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार आएगा. इन सुधारों से लोगों को अच्छी-खासी बचत होगी, जिसका इस्तेमाल वे जरूरत की चीजों की खरीदारी में कर सकेंगे. इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.