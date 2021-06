CBSE के कार्यक्रम में अचानक शामिल हुए PM मोदी, छात्रों और पेरेंट्स से की बात

नई दिल्ली: CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि छात्रों को पास कैसे किया जाएगा. इस बीच एक CBSE के एक कार्यक्रम में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चौंका दिया. दरसअल, शिक्षा मंत्रालय CBSE के छात्रों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर रहा था. इसी बीच PM मोदी भी इस बैठक में जुड़ गए. प्रधानमंत्री ने छात्रों और उनके पेरेंट्स से बातचीत की.

शिक्षा मंत्रालय और CBSE के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी. न ही ये पहले से तय था. लेकिन पीएम ने अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने इस दौरान छात्रों और उनके माता-पिता के साथ बातचीत.

Prime Minister Narendra Modi in a surprise move joined a session with CBSE students organized by the Education Ministry today. He also interacted with the parents of the students during the meet and had a chat with them on the issues and concerns of students & their parents. pic.twitter.com/uXYTzPYFoi

— ANI (@ANI) June 3, 2021