PM मोदी और Joe Biden के बीच हुई बातचीत, Corona के खिलाफ लड़ाई में US करेगा मदद

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) महामारी का मिलकर सामना करने के लिए भारत और अमेरिका पूरी तरह से तैयार हैं. इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) से फोन पर बातचीत की है.

पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, 'जो बाइडन के साथ दोनों देशों में COVID-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की. मैं अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत की मदद करने के लिए धन्यवाद देता हूं. हमने वैक्सीन के रॉ मटीरियल और दवाओं की सप्लाई चेन को कारगर बनाने पर चर्चा की. भारत और अमेरिका की हेल्थकेयर पार्टनरशिप दुनिया में कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों का मुकाबला कर सकती हैं.'

My discussion with @POTUS @JoeBiden also underscored the importance of smooth and efficient supply chains of vaccine raw materials and medicines. India-US healthcare partnership can address the global challenge of COVID-19.

वहीं जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा, 'कोरोना महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो भारत ने अमेरिका की मदद की थी. वैसे ही अब भारत को हमारी मदद की जरूरत है और हम मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.

Just as India sent assistance to the United States as our hospitals were strained early in the pandemic, we are determined to help India in its time of need. https://t.co/SzWRj0eP3y

— President Biden (@POTUS) April 25, 2021