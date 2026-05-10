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Hindi Newsदेशइससे अच्छा है आप मेरे से जुड़ो, मंच से इस कांग्रेसी मुख्यमंत्री को पीएम ने दिया ऑफर; ऐसा था लोगों का रिएक्शन

'इससे अच्छा है आप मेरे से जुड़ो', मंच से इस कांग्रेसी मुख्यमंत्री को पीएम ने दिया ऑफर; ऐसा था लोगों का रिएक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 9400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा कहा, जिसको सुनने के बाद वहां पर मौजूद लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए. खुद रेवंत रेड्डी भी मुस्कुराने लगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 10, 2026, 07:49 PM IST
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'इससे अच्छा है आप मेरे से जुड़ो', मंच से इस कांग्रेसी मुख्यमंत्री को पीएम ने दिया ऑफर; ऐसा था लोगों का रिएक्शन

PM Modi Telangana Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने हैदराबाद में 9400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी के साथ मंच पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा, जिसपर सभी हंसने लगे. 

दरअसल, पीएम मोदी से पहले सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने 10 वर्षों में गुजरात मॉडल विकसित किया. अब तेलंगाना के लोगों को भी पीएम मोदी से यही उम्मीद है. रेवंड रेड्डी के इस बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं गुजरात वाला फॉर्मूला (तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार के समय) लागू करूं, तो तेलंगाना को जो आज मिल रहा है वह भी आधा हो जाएगा. 

रेवंत रेड्डी ने क्या कहा? 

बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी से राज्य के लोगों को उम्मीद है. केंद्र की मदद से तेलंगाना अगले 10 साल यानी 2034 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. रेड्डी ने कहा कि  देश की कुल आबादी में तेलंगाना की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन राज्य का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी के 30 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के विजन को पूरा करने में 10 प्रतिशत जीडीपी योगदान देने का है. 

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पीएम मोदी ने दे दिया ऑफर 

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने रेवंत रेड्डी की बातों का ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि अब रेवंत ने कहा था कि हम राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं भी इस बारे में बात नहीं करूंगा. मैं रेवंत से गैर-राजनीतिक मामलों पर बात करूंगा और कहना चाहता हूं कि मैं आपको सब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, तो जो आपको अभी मिल रहा है, वो आधा हो जाएगा. इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे. इसलिए अच्छा है कि आप मेरे से ही जुड़े. 

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पीएम मोदी ने किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन 

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद के एचआईसीस में 9400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास किया. इस खास मौके पर राज्य के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम रेवंत रेड्डी और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे. बड़ी मात्रा में लोग भी इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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