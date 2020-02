PM मोदी का असम दौरा आज, बोडो समझौते की खुशी में हजारों दीयों से जगमगाया कोकराझार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हाल में हस्ताक्षरित बोडो समझौते (Bodo Agreement) को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज असम (Assam) के कोकराझार का दौरा करेंगे. पीएम मोदी इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

बीटीएडी (बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्स) जिलों -कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग और पूरे असम के 4,00,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसमें राज्य के जातीय समूहों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है.

कोकराझार (Kokrajhar) में लोगों ने इस खुशी में हजारों दिए जलाए हैं. कोकरझार में जलाए गए दीयों का विडियो ट्वीट करते हुए असम के सीएम हेमंत विस्वा सरमा ने कहा कि कोकरझार 7000 दीयों के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है.

What a Spectacular View! #Kokrajhar is all decked up with 70,000 earthen lamps to welcome Hon PM @narendramodi to #Assam on February 7.

It is his extraordinary dynamism, strong personality & clear intentions for his country's march ahead that has earned him so much of love. pic.twitter.com/S4z8GiCnTa

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 6, 2020