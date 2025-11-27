Advertisement
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में डॉ. अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण पर बोले पीएम मोदी

भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को के हेडक्वार्टर में खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:15 AM IST
PM Modi unveils Dr Ambedkar's Statue in Paris: बुधवार 26 नवंबर को जब भारत अपने संविधान को अपनाने का दिन मना रहा था, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में UNESCO हेडक्वार्टर में बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण पर गर्व कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये डॉ. अंबेडकर और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका के लिए "सच्ची श्रद्धांजलि" थी.

'गर्व की बात'
PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह बहुत गर्व की बात है कि आज, संविधान दिवस पर, पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया. ये डॉ. अंबेडकर और हमारे संविधान को बनाने में उनकी भूमिका के लिए एक सही श्रद्धांजलि है. उनके विचार और आदर्श अनगिनत लोगों को ताकत और उम्मीद देते हैं."

लोकतंत्र में भागीदारी की बात
पीएम ने संविधान दिवस के मौके पर नागरिकों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें संवैधानिक जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में ज्यादा भागीदारी की अपील की गई. 1949 में संविधान को अपनाने की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है.

संविधान की अहमियत
अपने लेटर में, मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने भारत के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में संविधान की भूमिका को हाईलाइट करने के लिए 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था. उन्होंने 2014 और 2019 के उन पलों का जिक्र किया जब उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर झुककर संविधान को अपने माथे पर रखा था, और कहा कि ये इशारे डॉक्यूमेंट के लिए उनके सम्मान को दिखाते हैं.

बाबा साहब को किया याद
अपने मैसेज में, पीएम मोदी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा और डॉ. बीआर अंबेडकर की अगुवाई वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के काम को याद किया. उन्होंने असेंबली की महिला सदस्यों के योगदान का भी जिक्र किया.

राष्ट्रपति ने डॉ. अंबेडकर को किया याद
इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की ड्राफ्टिंग के इतिहास को याद किया. उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को याद किया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और भारत के सबसे बड़े कानूनी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में उनकी कोशिशों की तारीफ की.

संविधान कब अपनाया गया?
भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और कुछ महीने बाद, 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ. इस डॉक्यूमेंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत बहस की और इस पर सहमति जताई. इस डॉक्यूमेंट ने भारत को एक "सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक" के तौर पर स्थापित किया, जिसका मकसद सभी नागरिकों के लिए न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा पक्का करना था.

सबसे लंबा लिखित संविधान
ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो देश के लिए शक्तियों के बंटवारे, एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर, कोर्ट और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को तय करता है. संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मानने की बात कही गई है. 

