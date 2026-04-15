पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? पूरे देश में वायरल हो गई तस्वीर

एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है...आपने भी पढ़ा होगा. आज यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है. इसके साथ प्रधानमंत्री की राहुल गांधी, खरगे के साथ बातचीत की तस्वीर भी फिर से चर्चा में आ गई है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर बेंगलुरु उतरे, तो एक तस्वीर वायरल हो गई. दरअसल, हुआ यूं कि एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुखिया या प्रतिनिधि का मौजूद होना जरूरी होता है. कांग्रेसी सीएम सिद्धारमैया खुद पीएम का वेलकम करने माला लेकर खड़े थे. पारंपरिक टोपी और माला पहने मोदी ने अचानक सिद्धारमैया के कान में कुछ कहा और उसी समय तस्वीर क्लिक हो गई.
अब लोग इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कुछ कैप्शन लिखने को कहा रहे हैं. आप भी सोचिए, प्रधानमंत्री ने सिद्धारमैया से क्या बात की होगी. यह तस्वीर चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एक हफ्ते के भीतर पीएम कई बड़े कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करते दिखे, तो लोगों की उत्सुकता बढ़ गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वागत किया।
प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्या मंदिर का उद्घाटन किया। pic.twitter.com/9ICYjjpRQx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2026
आमतौर पर लोग पीएम को कांग्रेस पर हमला करते ही सुनते हैं. पहले पीएम राहुल गांधी से गुफ्तगू करते दिखे. फिर एक दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से हाथ मिलाकर कुछ मजाक किया और अब कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के मुखिया के कान में कुछ फुसफुसाया, तो लोग चर्चा करने लगे.
हां, वैसे तो चर्चा काफी समय से चल रही है लेकिन एक बार फिर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में खींचतान की अटकलें लगाई जाने लगी हैं. कुछ घंटे पहले ही सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक सचिव नजीर अहमद को हटा दिया. कारण पार्टी विरोधी गतिविधि बताया जा रहा है. अंदरखाने कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया के करीबी नेताओं की गतिविधियों से खुश नहीं है. उधर, कांग्रेस के कई विधायक राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रेशर बना रहे हैं.
कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया कैबिनेट में फेरबदल करना चाहते हैं लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का अपना अलग रुख है. अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है.
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