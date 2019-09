PM नरेंद्र मोदी आज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को करेंगे संबोधित, 196 देशों ने लिया है सम्मेलन में हिस्सा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) सोमवार सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में चल रहे 12 दिवसीय कॉप -14 (कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज) को संबोधित करेंगे. इस सम्मेलन में करीब 196 देश हिस्सा ले रहे हैं. कॉप 14 (कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज) का नाम दिया गया है. 2 सिंतबर को कॉप-14 सम्मेलन की शुरूआत हुई थी. इसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था. कॉप 14 सम्मेलन का मकसद दुनिया को बढ़ते मरुस्थलीकरण से बचाना है. इस सम्मेलन के माध्यम से भारत पूरी दुनिया को मरुस्थलीकरण से निपटने का संदेश देगा.

Office of the Prime Minister: At 11:15 am tomorrow PM

Modi will address the 14th Conference of Parties (COP14) to UNCCD being held in Greater Noida, Uttar Pradesh. This conference will add to the global discourse on issues relating to the environment, especially land management. pic.twitter.com/swYWc4bibx

